Верховна Рада не змогла ухвалити закон про посилення боротьби з тероризмом

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували лише 202 народних депутати.

Як повідомлялося, законопроектом щодо боротьби з тероризмом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, якими передбачено встановлення кримінальної відповідальності за окремі діяння, пов’язані з перешкоджанням проведенню АТО.

Запропоновані зміни до Закону “Про боротьбу з тероризмом” спрямовані на: визначення осіб, які є пособниками терористів, і дій, що становлять пособництво терористичній діяльності; встановлення додаткових обмежень у доступі на певні об’єкти та ділянки місцевості в районі проведення АТО; розширення повноважень посадових осіб, інших осіб, які офіційно залучені до антитерористичної операції, щодо встановлення обмежень в користуванні зв’язком і в передачі інформації через комп’ютерні мережі, а так само - встановлення обмежень щодо доступу представників засобів масової інформації у район проведення АТО.Читайте також"УДАР", "Свобода" і “Батьківщина” заявили про вихід з парламентської коаліції

Крім того, зміни стосуються запровадження механізму призначення відповідального (коменданта адміністративно-територіальної одиниці) за забезпечення поточного державного управління місцевими справами, т.в.о. керівника місцевого органу виконавчої влади у випадку неможливості здійснення своїх повноважень місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень під час проведення АТО, невиконання, неналежного виконання своїх обов’язків керівниками місцевих органів виконавчої влади, посадовими та службовими особами органів місцевого самоврядування.

Також ідеться про забезпечення додаткових заходів щодо охорони приміщень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, а так само членів їхніх сімей.