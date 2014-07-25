До Верховної Ради надійшла заява Яценюка про відставку - прес-служба
13:15, 25 липня 2014Політика
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Сьогодні до Верховної Ради України надійшла заява прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про відставку.
Заява Яценюка успішно дійшла до ВР / УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.
Раніше голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголосив, що заяву Яценюка після реєстрації буде негайно скеровано до профільного комітету парламенту, який має терміново розглянути її і внести це питання на розгляд сесійної зали.
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