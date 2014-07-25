До Верховної Ради надійшла заява Яценюка про відставку - прес-служба

13:15, 25 липня 2014
Політика
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Сьогодні до Верховної Ради України надійшла заява прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про відставку.

Заява Яценюка успішно дійшла до ВР / УНІАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Раніше голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголосив, що заяву Яценюка після реєстрації буде негайно скеровано до профільного комітету парламенту, який має терміново розглянути її і внести це питання на розгляд сесійної зали.

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