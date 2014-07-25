США відправляють військову місію в Україну для реформ

Через кілька тижнів група представників міністерства оборони, що спеціалізуються на стратегії і політиці, відправиться до Києва, щоб оцінити конкретні програми США, які могли б допомогти Україні у розвитку, повідомив представник Пентагону, полковник Стів Уоррен, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Washington Times.

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Метою співробітників Пентагону буде робота з українськими фахівцями для "формування і створення довготривалої програми для майбутньої діяльності США з підтримки українського військового сектору, через експертні команди і постійних радників", - додав Стів Уоррен.

"Звичайно, ми зацікавлені в тому, що відбувається в Україні, і було б чудово мати розуміння того, де ми можемо максимізувати допомогу, яку хочемо надати", - заявив конгресмен Дункан Хантер.