Бойовики погрожують підірвати "Стирол" у Горлівці, якщо українська армія продовжить наступ - ЗМІ

Голова терористичного угрупування "ДНР" Ігор Гіркін і Ігор Безлер (Біс) зникли в невідомому напрямку, але ситуація в районі Горлівки набуває загрозливого для всієї України характер, повідомляє " Остров".

Генерал-полковник запасу Володимир Рубан, який займається обміном військовополонених, розповів, що за його інформацією, після втечі Ігоря Безлера влада в Горлівці перейшла польовому командиру по кличці «Боцман».Читайте такожБойовики "Біса" висунули ультиматум, погрожують розстріляти полонених - джерело

«Сьогодні українська армія перейшла в наступ у районі Горловки, обстрілюючи позиції терористів, в тому числі, з Градів і знарядь. Це призвело до того, що в місті почалася паніка, оскільки місцеві жителі не були готові до такої ситуації», - стверджує він.

«Найнебезпечніше, що «Боцман» загрожує підірвати горлівський «Стирол», а також інші небезпечні виробництва, якщо українська армія не припинить обстрілювати позиції бойовиків», - говорить Рубан.

Він також додав, що протягом тижня в регіоні буде східний вітер, який пожене небезпечну хмару на захід, якщо бойовики зважаться на такий жахливий крок.