Україна і Білорусь затвердили Положення про демаркацію державного кордону
У Чернігові сьогодні відбулася церемонія підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь.
Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали керівники делегацій у Спільній українсько-білоруській демаркаційній комісії – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Леонід Осаволюк та начальник Управління делімітації і демаркації державного кордону Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Олександр Архіпов.
Посадовці підкреслили, що Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь відпрацьовано упродовж тривалого часу. Власне підготовка документів тривала з вересня 2013 року, торік у листопаді було встановлено перший знак на українсько-білоруському кордоні.
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За словами Архіпова, у білоруської сторони повне порозуміння із українськими колегами. "Кордон має бути справедливим у розумінні обох держав", - сказав він.
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