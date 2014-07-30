Україна і Білорусь затвердили Положення про демаркацію державного кордону

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали керівники делегацій у Спільній українсько-білоруській демаркаційній комісії – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Леонід Осаволюк та начальник Управління делімітації і демаркації державного кордону Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Олександр Архіпов.

Посадовці підкреслили, що Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь відпрацьовано упродовж тривалого часу. Власне підготовка документів тривала з вересня 2013 року, торік у листопаді було встановлено перший знак на українсько-білоруському кордоні.

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За словами Архіпова, у білоруської сторони повне порозуміння із українськими колегами. "Кордон має бути справедливим у розумінні обох держав", - сказав він.

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