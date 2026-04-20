Ніякого напівоточення немає: у DeepState розповіли, що насправді відбувається на Сумщині

Ворог здійснює постійний тиск за допомогою піхоти малими групами, які поступово затягуються на нашу територію у прикордонні.

Твердження про нібито напівоточення міста Суми не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState у Telegram.

"Ворог здійснює тиск на Сумщині, але ніякої загрози для оточення чи "напівоточення" для міста немає", - наголосили аналітики.

Зокрема, мережею шириться обговорення про активізацію противника на Сумщині, яке проганяють через призму загрози оточення, що не відповідає дійсності.

Окупанти намагаються створювати "буферну зону"

Як відзначається у повідомленні, в DeepState давно слідкують за ситуацією на прикордонні, де ворог, користуючись можливостями, формує "буферну зону".

"Проблему, яка розгортається вздовж кордону, ми обговорюємо вже декілька місяців", - зазначили аналітики.

Вони постійно тримають контакт з бійцями для об'єктивного відображення та аналізу розвитку подій.

Головну проблему становлять малі піхотні групи російських загарбників

В DeepState відзначили, що бійці 21 окремої механізованої бригади та 71 окремої аеромобільної бригади показали кадри відбиття штурмових дій противника, в якій було застосовано легку та важку техніку. У повідомленні наголошується:

"Відповідні штурмові дії було відбито, а ситуація в районі кардинально не змінилася, адже вплив на неї є не через колону техніки, яку українські пілоти зустрічають вогнем і знищують ще на шляху, а через постійний тиск піхоти малими групами, зокрема, з числа ДРГ, які поступово затягуються на нашу територію та діють безпосередньо в прикордонні, де утримувати місцевість без достатнього забезпечення важко".

Крім того, "була спроба скористатися в черговий раз трубою, яка не закінчилася успіхом, адже подальші дії противника були обрані шляхом пересування великою групою піхотинців по полю – результат очевидний".

Тому, на думку аналітиків, характер дій російських окупантів наразі демонструє саме формування "буферної зони".

"Важливо не дати противнику затягуватися в глибину території, адже чим більше його там буде, тим більше ресурсів і уваги необхідно в подальшому на це виділяти", - додали аналітики.

Разом з тим, противник продовжує формувати кількісну перевагу на кордоні з Сумщиною, здійснює тиск для просочування в глибину території та, в першу чергу, намагається закріплятися в зоні інфільтрації (тобто, "сірій зоні") для контролю території вздовж кордону. Водночас, на півночі від Сумщини особливих змін не відбулося.

Заяви про нібито напівоточення Сум

Як повідомляв УНІАН, речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов відзначив, що російським загарбницьким військам вдалося зайти у Сумську область від державного кордону на відстань до 4 км. Проте, до обласного центру, міста Суми, ще залишається близько 35 км. Відповідно, інформація про якесь "напівоточення" повністю не відповідає дійсності.

Вас також можуть зацікавити новини: