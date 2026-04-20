У Єгипті планують збудувати місто, що складатиметься з понад 150 хмарочосів

Єгипетська компанія Talaat Moustafa Group (TMG) побудує нове багатофункціональне місто на схід від Каїра вартістю 1,4 трильйона єгипетських фунтів (27 мільярдів доларів). Про це заявив генеральний директор і керуючий директор Хішам Талаат Мустафа, пише CNBC.

Проєкт, що отримав назву "Хребет" (The Spine), буде реалізовано у партнерстві з Національним банком Єгипту зі статутним капіталом у 69 мільярдів єгипетських фунтів (1,3 мільярда доларів).

Масштабний проект, який буде побудований як спеціальна інвестиційна зона поруч із проектом TMG "Мадінаті", займе близько 2,4 мільйона квадратних метрів землі та об'єднає житлові, комерційні, готельні, торговельні, розважальні та громадські зелені зони в єдиному безперервному міському середовищі. Він передбачає будівництво 165 житлових і комерційних веж.

За словами Мустафи, інвестиції становлять приблизно 1% ВВП Єгипту і, як очікується, з часом принесуть до державного бюджету близько 818 мільярдів єгипетських фунтів податкових надходжень.

Очікується, що проект створить понад 55 000 прямих робочих місць і сотні тисяч непрямих.

