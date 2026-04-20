Менше пального для російської армії: Генштаб розповів про новий удар по Туапсе

Йдеться про повторне ураженння нафтопереробного заводу у Краснодарському краї.

У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України повторно уразили нафтопереробний завод "Туапсинский" у Краснодарському краї. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про ураження нафтобази "Гвардійська" у тимчасово окупованому українському Криму.

Відео дня

"Ураження зазначених об'єктів знижує можливості щодо забезпечення пальним військових підрозділів російського агресора", - наголосили у Генштабі.

Удар по нафтопереробному заводу у Туапсе - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські дрони атакували порт та нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ.

Місцева влада вже підтвердила атаку на НПЗ. На кадрах із соцмереж та згідно з аналізами, на НПЗ понад десяток окремих осередків горіння, тож загасити пожежу буде складно. Вранці над НПЗ все ще видно густий стовп диму.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, коментуючи сьогоднішні вибухи у російському Туапсе Краснодарського краю в районі нафтопереробного заводу, зазначив, що у 2026 році Україна своїми власними зусиллями набагато більше впливає на спроможність Росії вести війну, ніж всі наші партнери разом.

Він наголосив, що удари по Туапсе, в це в першу чергу стосується нафти-сирця, але ще ж є і нафтопродукти. За його словами, Україна вже знизила виробництво нафтопродуктів на 40%, тобто майже половина російських НПЗ вже не працює.

Попередній удар по нафтопереробному заводу "Туапсинский" (Туапсе, Краснодарський край, РФ) було завдано Силами оборони у ніч на 16 квітня.

Туапсинський НПЗ здійснює переробку нафти заявленим обсягом 12 млн тонн/рік. Підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті.

Джерела УНІАН повідомляли, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони (СБС, ССО, ГУР МОУ) вразили низку інфраструктурних обʼєктів нафтотерміналу порту Туапсе.

Вони уточнили, що нафтотермінал є єдиним виробничим комплексом разом із Туапсинським НПЗ. Цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та відіграє важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку й експорту. Комплекс належить компанії "Роснефть".

Стверджується, що внаслідок удару пошкоджено глибоководні нафтоналивні стендери, трубопровідну інфраструктуру, а також ємності резервуарного парку морського термінала і Туапсинського НПЗ. Після влучань зафіксовано сильну пожежу. Додатково було уражена багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е.

