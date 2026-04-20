Питання не в кількості: експерт оцінив результативність нової повітряної атаки РФ

Росія намагається виснажити українську систему ППО,сзауважив Анатолій Храпчинський.

Останні атаки РФ по Україні свідчать про те, що Москва робить ставку не на збільшення кількості засобів ураження, а на тривалість повітряних ударів.Таку думку висловив Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер ВПС у запасі, на Radio NV.

"Останні масовані атаки показали, що кількість їх засобів повітряного нападу не збільшувалась, але збільшувалось час застосування цих засобів. Тобто повітряні атаки, які тривають 24 години, повітряні атаки, які тривають 36 годин, але при цьому кількість засобів повітряного нападу залишається та сама. Про що це каже? Про те, що ворог намагається навантажити Сили оборони України за рахунок саме розтягування в часі й неочікуваності під час атаки", – сказав Храпчинський.

Він додав, що під час таких атак РФ намагається зібрати розвідувальну інформацію щодо систем ППО, засобів радіолокації та РЕБ. Оскільки на запущених ними "Шахедах" є інструменти, які дозволяють виявляти та передавати таку інформацію, яку вони надалі використовують для обходу української ППО.

Відео дня

"І коли збільшується кількість атак, у нас не залишається часу на передислокацію або зміну позицій. Коли у нас збільшується час атаки, ми не розуміємо скільки буде використано засобів повітряна нападу і відповідно рветься логістика щодо забезпечення ракетами, засобами ураження певних ділянок, де стоять наші бійці для перехоплення повітряних сіли", – додав Храпчинський.

Він пояснив, що РФ й надалі навряд буде нарощувати кількість засобів ураження. Однак буде намагатися змінювати час і тривалість повітряних атак.

"Давайте пригадаємо, ввечері злетіла стратегічна авіація, вночі застосували балістичні ракети, під ранок пішли шахеди. Це навантаження, втома для наших Сил оборони. Саме тому я вже понад рік кажу про автоматизацію деяких рішень, які дозволили б нам працювати більш ефективно і незалежно від тої загрози, яка відбувається з боку ворога. Є певні рішення. Давайте пригадаємо нещодавні сюжети про приватне ППО. Але ж знов таки треба казати про повну автоматизацію, коли не оператор, а коли самостійно засіб ураження приймає рішення щодо повітряної цілі, яка знаходиться в тому чи іншому секторі", – зауважив Храпчинський.

Удари РФ по Україні

Нагадаємо, під час останньої масованої атаки РФ застосувала більшу кількість балістики, а також перенесла час удару на інший час доби. Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, додавши, що загальна атака РФ мала дві хвилі.

В ніч на 20 квітня РФ завдала нового удару по Україні. Під атакою опинилася залізнична інфраструктура в Харківській області. Повідомлялося про те, що внаслідок атаки були пошкоджені рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі, енергоживлення та будівлю вокзалу.

