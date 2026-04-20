У Кремлі зраділи перемозі Радева в Болгарії та заявили про 'пошук діалогу з Європою'

Пєсков також підтримав "інших європейських політиків", які шукають "прагматичного діалогу з Росією".

Росія "ніколи не відмовлялася від діалогу із західними країнами". Про це заявив речник голови РФ Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Росія ніколи не відмовлялася від діалогу, ми, навпаки, шукаємо діалог, але найчастіше поки що в Європі це не знаходить взаємності", – сказав він.

Він також прокоментував перемогу Румена Радева на виборах в Болгарії. Пєсков заявив, що Росії імпонують заяви майбутнього прем'єр-міністра Болгарії, а також інших європейських політиків, які закликають до "прагматичного діалогу з Москвою".

"Ми це вітаємо. Ми теж вважаємо, що будь-які суперечності, які існують, будь-які неузгодженості взаємних інтересів, можуть і повинні вирішуватися лише за столом переговорів", – додав він.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Болгарії впевнене перше місце забрав експрезидент країни, проросійський політик Румен Радев. Його коаліція "Прогресивна Болгарія" може отримати близько 129 мандатів у новому складі парламенту й стати головною політичною силою у країні.

Як зазначив політолог Володимир Манько, Україні вже зараз треба готуватися до ускладнень у відносинах з Болгарією. Водночас він вважає, що Болгарія не буде "скочуватися" до тієї політики, яку провадив Орбан в Угорщині.

Вас також можуть зацікавити новини: