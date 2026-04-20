'Це абсурдно': у Трампа виправдалися за пом’якшення санкцій проти Росії

У США відреагували на критику щодо послаблення санкцій проти російської нафти, назвавши такі закиди "абсурдними". Про це сказав посол США при ООН Майк Волц в інтерв'ю NBC News.

Він підкреслив, що це технічне рішення, пов'язане з регулюванням поставок нафти та стабілізацією ринку після коливань цін.

"Міністр (фінансів США Скотт) Бессент чітко дав зрозуміти, що те, що дозволено до переміщення, фактично знаходиться у воді. Те, що не дозволено до переміщення, зараз надходить з іранських нафтопереробних заводів. І те саме стосується російської нафти.

Він назвав "абсурдними" твердження про те, що такі дії виглядають як підтримка Росії.

"Це нафта, яка мала надходити на ринок. І тепер, замість того, щоб просто йти до Китаю, вона може йти до деяких наших інших союзників і партнерів, по-перше. Але по-друге, що втратила Росія? Росія втратила одного зі своїх військових партнерів – найбільшого постачальника безпілотників, Іран, чий військово-промисловий комплекс був повністю зруйнований", – зазначив Волц.

Він підкреслив, що Адміністрація США, як і раніше, займає жорстку позицію, щоб покласти край війні в Україні.

США послабили санкції проти російської нафти

13 березня США зняли санкції з російської нафти. А 22 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що тимчасове послаблення санкцій проти російської нафти принесе росіянам $2 млрд додаткових доходів.

18 квітня Міністерство фінансів США на місяць продовжило обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, що транспортуються морем. Це сталося всупереч попереднім публічним запевненням американських чиновників не продовжувати таку ліцензію.

