У Єврокомісії прокоментували перспективи відновлення постачання нафти через 'Дружбу'

Чиновники з Брюсселя долучені до взаємодії з Україною і Угорщиною з метою зрушення поточної ситуації "у правильному напрямку".

У Європейській комісії не підтверджують і не спростовують, відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" вже сьогодні, 20 квітня, як про це заявив поки чинний угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

Як передає кореспондент УНІАН, речник Європейської комісії з питань торгівлі та економічної безпеки Олоф Гілл сказав на брифінгу в Брюсселі, що Європейська комісія відстежує ситуацію.

"Можу підтвердити, що у нас налагоджений контакт з усіма зацікавленими сторонами, аби посприяти відновленню постачання нафти через нафтопровід "Дружба". Ми продовжуватимемо взаємодіяти з усіма сторонами, щоб справи продовжували рухатися у правильному напрямку", - сказав Гілл.

Відео дня

При цьому, речник нагадав, що Єврокомісія закликала усі країни-члени Євросоюзу дотримуватися зобов’язань, взятих у грудні 2025 року, щодо кредиту на 90 млрд євро для України.

Він не сказав, коли нафтопровід "Дружба" може відновити роботу. Але зазначив, що Єврокомісія у цьому питанні завжди відігравала координаційну роль, аби спробувати зрушити цю справу з місця, і саме цим зараз ЄК і займається.

"Наша мета - продовжувати рухати це вперед у позитивному напрямку. І це те, що ми будемо продовжувати робити", – додав Гілл.

Робота нафтопровода "Дружба" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Віктор Орбан, який буде очолювати угорський уряд до офіційного вступу на цю посаду Петера Мадяра, продовжує шантажувати Україну нафтопроводом "Дружба". Так, Орбан наголосив, що не розблокує європейський кредит на 90 млрд євро для України, доки не буде відновлене постачання нафти через трубопровід.

Таку заяву Орбан зробив у зв’язку з тим, що через Брюссель було отримано сигнал від України про готовність відновити постачання нафти через нафтопровід "Дружба" вже в понеділок, 20 квітня, за умови, що Угорщина зніме свою блокаду позики ЄС на 90 мільярдів євро.

Як відомо, у грудні 2025 року лідери країн-членів Євросоюзу досягли домовленості про надання Україні кредиту на 90 млрд євро на період 2026-27 років. Проте, остаточне затвердження цього рішення блокується угорським урядом Віктора Орбана.

Нещодавно в Єврокомісії заявили, що Україна зможе отримати перший транш з кредиту обсягом 90 млрд євро у другому півріччі 2026 року.

