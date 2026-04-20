Військові вважають недоцільним утримання позицій на півночі Мирнограда, - ЗМІ

Російська армія практично повністю поглинула Мирноград на Донеччині й повноцінно розгорнула там свою артилерію та інфраструктуру для операторів БПЛА. Сили оборони продовжують утримувати позиції на північній околиці міста, але вважають, що військових, які залишаються на околицях міста, треба виводити.

Про це заявили співрозмовники "Української правди" на Покровському напрямку серед військових.

"Противник вільно пересувається по місту – і не лише на півдні, а й в центрі та на півночі. Він розгорнув інфраструктуру для своїх пілотів, які працюють і по півночі Мирнограда, і за ним. У них безліч точок зльоту. Паралельно вони накопичують артилерію", - заявив співрозмовник.

Також, за його словами, у кількох районах навіть є ознаки наявності командних пунктів, розгорнуті засоби звʼязку, РЕБ.

"Ми вже не можемо працювати по ворогу на півдні Мирнограда", - додало джерело.

За даними, наданими УП, подальше утримання позицій на півночі Мирнограда "недоцільне". Військових, які залишаються на околицях міста, треба виводити.

Усі підʼїзди до міста перебувають у кіл-зоні. У районі Світлого та Рівного – двох сіл між Покровськом і Мирноградом – уже давно сформувався "мішок".

Ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня моніторинговий проєкт DeepState писав, що противник має можливість накопичувати піхоту та техніку на півдні Мирнограда, зокрема, за рахунок того, що українські пілоти не мають змогу туди діставати дронами.

Як нагадали аналітики, російські загарбники почали стягувати до південних околиць ствольну артилерію.

Зазначалося, що накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію. Одночасно з цим є просування та закріплення ворога по посадці на північ від Рівного, що ставить під загрозу тих, хто утримує цей мішок в районі Світлого.

