Ворог намагається за будь-що просунутися південніше від Гуляйполя, - Волошин

Російські окупаційні підрозділи отримали інженерні боєприпаси для здійснення дистанційного розмінування українських мінних полів.

Запеклі бойові зіткнення в районі Гуляйполя не вщухають. Російські загарбники прагнуть просуватися за будь-яку ціну, але Сили оборони стримують їхні дії. Про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив в етері телеканалу Суспільне.

Як зазначив речник, після так званого "Великоднього припинення вогню", якого насправді не було, російські загарбники постійно нарощують кількість бойових зіткнень, обстрілів, ударів дронами і авіаційних ударів. Зокрема, ворог доволі активно почав працювати на Гуляйпільському напрямку. Було зафіксовано 33 бойових зіткнення, і більшість з них – на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Залізничне, Гуляйпільське, Гірке.

"Ворог намагається за будь-яку ціну південніше від Гуляйполя просунутись в глибину нашої оборони", - наголосив Волошин.

Де найбільше штурмують окупанти в районі Гуляйполя

Як нагадав речник, раніше російські загарбники були активними на північ від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Добропілля, Прилуки. В напрямку Дніпропетровської області ворог намагався проводити активні штурмові дії, проте, там окупантам не вдалося це зробити. Через це загарбники змістили свою активність на південний захід від Гуляйполя.

"Тут вже протягом двох тижнів ворог намагається захопити населений пункт Залізничне, підійти до Гуляйпільського, Гіркого. Тобто, він продовжує свою діяльність на цьому напрямку. Доволі високу бойову діяльність. Постійно фіксується і велика кількість штурмових дій ворога, ударів авіацією і ударів дронами", - відзначив Волошин.

Відсіч з боку Сил оборони

Водночас, як відзначив Волошин, Сили оборони знищують значну кількість особового складу і озброєння ворога. Зокрема, за минулу добу знищено велику потужну російську вогнеметну систему ТОC "Сонцепьок". Щодня українські захисники знищують близько півтори сотні одиниць озброєння і бойової техніки.

"За минулий тиждень більше 800 одиниць знищили озброєння ворога і близько 2 тисяч особового складу. Сили оборони України на півдні активно продовжують знищувати ворога. Де маємо можливість, ми намагається перехопити тактичну ініціативу, і відтіснити ворога з нашої землі", - наголосив Волошин.

Окупанти готуються продовжувати штурмові дії

Він сказав, що противник намагається підтягнути чималу кількість озброєння для продовження високої інтенсивності штурмових дій за достатньої вогневої підтримки.

"За даними нашої розвідки, є інформація про те, що деякі підрозділи для того, щоб забезпечити подальше просування російських військ, - вони отримали інженерні боєприпаси для здійснення дистанційного розмінування наших мінних полів. Тобто, вони продовжуватимуть свої штурмові дії. Все говорить про це. Але ми про це знаємо, тому ми до цього готові", - підкреслив речник.

Ситуація на інших напрямках південного сходу

Також речник відзначив, що доволі непросто Силам оборони України і на Олександрівському напрямку, хоча там зафіксовано лише 4 бойових зіткнення.

"Там Сили оборони також проводять пошуково-ударні дії, намагаючись відкинути ворога, намагаючись не дати йому стати в оборону. Тому що ми там активно проводили свої контратакувальні дії. І це продовжуємо робити далі", - зазначив Волошин.

Крім того, на Оріхівському напрямку зафіксовано активність ворога біля населених Павлівка і Щербаки. Ворог також прагне просунутися в глибину української оборони.

Разом з тим, речник розповів, що на придніпровському напрямку за минулу добу зафіксовано високу активність ворога. Чотири бойові зіткнення тривали біля Антонівського автомобільного мосту, де ворог намагається відтіснити Сили оборони України і захопити позиції з метою подальшого здійснення обстрілів правого берега річки Дніпро. Ще окупанти активно працюють на острові Білогрудий.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, з кінця березня російські окупанти перегруповують сили під Гуляйполем.

Росія перекидає деякі свої підрозділи з Покровського напрямку в район Гуляйполя через успішні наступальні дії Сил оборони України.

