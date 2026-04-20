У Франції 20 сонячних електростанцій дали неочікуваний ефект: ґрунт і рослини змінилися

Сонячні електростанції роблять набагато більше, ніж просто виробляють енергію.

Вчені виявили кілька переваг, які приносить сонячна енергетика, і вони виявилися вкрай несподіваними, пише ecoportal.net.

Недавнє дослідження "Вплив сонячних панелей та управління на ґрунтову мезофауну, дихання та характеристики рослин у сонячних парках двох південних регіонів Франції", опубліковане в журналі "Journal of Environmental Management", описало несподівану перевагу переходу до "зеленої" енергетики та показало, що 20 сонячних електростанцій у Франції мали несподіваний вплив на ґрунт і навколишні рослини.

Дослідження показало, що сонячні електростанції утворюють дощові хмари. Це доводить, що сонячна енергія може створювати геологічні переваги. Крім того, сам ґрунт - це живий, дихаючий організм, і сонячні електростанції у Франції показали, що сонячні панелі стимулюють дихання ґрунту, одночасно збільшуючи ріст рослин на території та навколо електростанцій.

У дослідженні йдеться про те, що сонячні панелі створюють тінь, яка дозволяє ґрунту дихати та змінює життя рослин. Також сонячні електростанції привабили кілька зникаючих видів тварин, які тепер процвітають навколо сонячних панелей. Це доводить, що сонячні панелі можуть створювати практично ідеальні умови для виживання та процвітання екосистеми.

