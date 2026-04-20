Нафта не врятувала: економіка Росії в поганому стані, а показники 'малюють', – FT

Про реальний стан справ не здогадується і сам Володимир Путін.

Економіка Російської Федерації перебуває у скрутному становищі і так і не відновилася, попри зростання цін на нафту під час війни на Близькому Сході, яке поповнило виснажений бюджет Кремля. Більше того, Москва маніпулює даними, щоб її економічні показники виглядали кращими, ніж є насправді, каже в інтерв’ю Financial Times голова Служби військової розвідки та безпеки Швеції Томас Нільссон.

За його словами, Росії потрібно, щоб ціни на нафту її основної марки Urals залишалися вище 100 доларів за барель протягом року, щоб покрити дефіцит бюджету – і значно довше, щоб вирішити інші економічні проблеми.

Кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що економіка РФ працює гірше, ніж він очікував, і попередив, що стрибок доходів від нафти внаслідок війни в Ірані, який може додатково приносити до 150 мільйонів доларів на день, буде короткочасним.

Нільссон зазначає, що економічні проблеми Москви поширилися вже і на оборонний сектор, який забезпечує більшу частину економічного зростання країни на тлі труднощів у цивільному секторі. Поза галуззю безпілотників російський ВПК збитковий, переповнений корупцією та розкраданнями, а також залежний від кредитування державних банків.

Швеція має розвіддані, що Росія систематично маніпулює даними, щоб ввести західних союзників України в оману та змусити їх повірити, що її економіка витримала навантаження від надмірних військових витрат та західних санкцій.

Офіційні дані РФ вже малюють тривожну картину для Кремля. Путін зазначив минулого тижня, що ВВП країни скоротився на 1,8% у січні та лютому, включаючи спад у сферах, критично важливих для військових зусиль, таких як промислове виробництво та будівництво.

Нільссон зазначає, що реальна ситуація ще гірша і що російський Центробанк занижує показники інфляції, яка, на його думку, наближається до 15%, а не до офіційних 5,86%. Він погоджується з висновками німецької служби зовнішньої розвідки (BND), що Москва занижує бюджетний дефіцит на 30 млрд доларів.

"Якщо ви створили таку систему, як у Путіна, ви можете не знати, наскільки насправді погана економічна ситуація. Але навіть з неправдивою інформацією, яку він отримує, ви зрештою не зможете втекти від усього цього", – каже глава військової розвідки Швеції.

За словами Нільссона, Росія живе в борг.

"Російська економіка може увійти лише в один із двох сценаріїв: довгостроковий спад або шок. У будь-якому випадку, вони продовжуватимуть падіння до фінансової катастрофи", – впевнений він.

Росія розглядає мирні переговори під керівництвом США як "політичний театр", щоб прикрити територіальні амбіції Путіна. Вони, імовірно, виходять далеко за рамки заявленої мети Путіна захопити весь Донбас. Кремль хоче відрізати Україну від узбережжя Чорного моря, захопивши Одесу. Київ також може бути на столі переговорів, каже Нільссон.

За даними видання The Washington Post, російська військова економіка останнім часом починає все більше виявляти ознаки нестабільності.

За оцінками, тільки на "імпортозаміщення" в обхід західних санкцій Москва вже витратила додаткові 130 млрд доларів, які пішли на закупівлю необхідних товарів через альтернативні канали.

