Рух в Ормузькій протоці практично завмер після затримання іранського судна

За сім тижнів війни в Перській затоці рух суден через цей водний шлях знизився до мінімального рівня.

Комерційний рух через Ормузьку протоку фактично зупинився в понеділок, 20 квітня, після короткого відновлення роботи на вихідних, повідомляє Bloomberg.

17 квітня здавалося, що параліч руху суден завершується. Іран і США заявили про відкриття протоки, що спричинило падіння цін на нафту та поспішне проходження суден.

Однак ситуація швидко почала хаотизуватися після того, як військово-морські сили США затримали іранське судно біля порту Джаск в Оманській затоці, коли воно рухалося в напрямку Ормузької протоки. Це стало першим подібним кроком під час американської блокади, що підвищило ризики для судновласників у регіоні та розширило зону, яку вважають небезпечною для проходу.

Відео дня

У відповідь на інцидент ціни на еталонну нафту зросли, адже перебої з постачанням почали виглядати більш тривалими.

"Подальша нестабільність змусить більшість, якщо не всіх судновласників, обрати обережний підхід "почекаємо і подивимось"", – вважає аналітик компанії Vortexa Ltd Іван Метьюз.

Один із танкерів із нафтопродуктами на маршруті - Nova Crest, який наразі проходить трохи південніше острова Ларак і виходить з Ормузької протоки в Оманську затоку. Судно перебуває під санкціями Великої Британії, Євросоюзу і Швейцарії за участь у торгівлі російською сировиною.

У протилежному напрямку рухається Axon I – підсанкційне судно для перевезення зрідженого нафтового газу, яке прямує в Ормузьку протоку з Фуджейри. Поруч із ним знаходиться танкер Starway, який сигналізує, що його наступним портом заходу буде Хамрія в ОАЕ.

Танкери зі зрідженим природним газом також наблизилися до протоки після повідомлень про її відкриття. Проте, зрештою вони або розвернулися, або залишилися в очікуванні, не рухаючись.

Bloomberg нагадує, що крихке перемир’я між США та Іраном має завершитися цього тижня. Наразі невідомо, чи буде воно продовжено та чи відбудуться перемовини між американськими та іранськими чиновниками в Ісламабаді.

Війна в Ірані та її наслідки для економіки - останні новини

Нещодавно голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль повідомив, що Європа має запасів авіаційного пального "приблизно на шість тижнів". За його словами, якщо Ормузька протока не буде знову відкрита, то в Європі незабаром можуть з’явитися повідомлення про скасування окремих рейсів між містами через нестачу авіаційного пального.

Зазначимо, що окрім енергоносіїв, Ормузька протока залишається важливим транспортним коридором для перевезення алюмінію, добрив і навіть гелію, який використовується у виробництві напівпровідників. Слід заначити, що через блокаду Ормузької протоки ціни на алюміній зросли до чотирирічного максимуму.

Вас також можуть зацікавити новини: