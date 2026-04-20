У Криму уражено два російські ВДК: Плетенчук пояснив, що це означає

Військовий також розповів, чому важливо ураження заводу "Атлант Аеро".

Великі десантні кораблі (ВДК) Росії "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков", що уражені у тимчасово окупованому Криму, напередодні повномасштабного вторгнення ворог завів в акваторії, бо планував висадку морського десанту, зокрема на Одещині. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Вони мають досить великий тоннаж, який можуть доставляти. Як раз, подібні одиниці росіяни заводили у кількості шести одиниць перед початком повномасштабного вторгнення, щоб довести загальну кількість до 13... Коли вони свої плани будували щодо висадки морського десанту", - сказав Плетенчук.

За його словами, якщо підтвердиться, що зараз уражені саме названі дві одиниці, то йдеться за ВДК зі складу Чорноморського флоту РФ. У Криму вони перебувають недаремно, додав речник, бо вже отримували пошкодження. Раніше під час спроби вийти на ходові випробування після ремонту, саме ці одиниці були уражені ВМС України. Не виключено, що у разі їхнього відновлення, росіяни спробували б вивести їх до Криму. Адже всі цінні, боєздатні одиниці росіяни перебазували у Новоросійськ.

Відео дня

"Тому, у будь-якому разі, зниження десантних спроможностей та логістичних – ВДК росіяни використовували для військово-морської логістики – це завжди плюс нам", - сказав представник ВМС.

Також він прокоментував ураження російського підприємства "Атлант Аеро", яке виробляє дрони "Молнія". Крім того, завод дотичний до виробництва БПЛА "Оріон".

"Молнія" - це одиниця, яка дістає всіх… Це крило, яке робиться з палок та паперу. Відповідно, ураження виробництва, яке кліпає ці дрони, це приємна новина для лінії бойового зіткнення, в першу чергу. Що стосується "Оріону" - це вже оперативно-технічний рівень. Для розуміння – це те саме, що для нас – "Байрактар". Це доволі велика одиниця у сенсі розмаху та спроможностей. Він веде не тільки розвідку, а має й озброєння", - сказав Плетенчук.

Він зазначив, що бази зберігання, виробничі потужності та інші об’єкти, які пов’язані з "Оріонами", уражаються не в перше, та ці цілі є пріоритетними. Річ у тому, що у північній частині Чорного моря, ближче до українського узбережжя, російська авіація не працює. Тут спостерігаються ворожі дрони, у тому числі "Оріони".

За словами Плетенчука, Чорноморський флот РФ перебуває вже тривалий час у "режимі виживання", ракетоносії використовуються лише час від часу. Раз-два на місяць носії крилатих ракет "Калібр" виходять у море, щоб відстрілятися, але через кілька годин вже повертаються до бази у Новоросійську.

"Новоросійськ, станом на зараз, фактично їхнє єдине місце базування (у Чорному морі – УНІАН), хоча технічно основним пунктом базування залишається Севастополь. І для росіян – це проблема. Навіть, не стільки іміджева, скільки технічна. На жаль, у повітряному просторі над акваторією – активна російська авіація та дрони – і розвідники, і оперативно-тактичного рівня, і майже щоночі ворог з моря атакує Одещину", - сказав Плетенчук.

Він додав, що у складі ЧФ РФ є дві субмарини, але чотири роки експлуатації не могли не відбитися на їхньому технічному стані, бо вони фактично замкнені в акваторії. Водночас матеріально-технічна база для обслуговування, у тому числі підводних човнів знаходиться у Криму та є фактично недоступною для флоту, що знаходиться у Новоросійську.

Він також додав, що є дужа висока ймовірність того, що нещодавно там було уражено фрегат "Адмірал Макаров" - принаймні, станом на зараз, активності обох фрегатів (другий – "Адмірал Ессен") не спостерігається.

Атака на кораблі РФ в Криму

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" завдали ударів по двох великих десантних кораблях ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму. Це ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

Йшлося, що під час удару кораблі перебували у Севастопольській бухті. "Ямал" здатний перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля ― понад 80 мільйонів доларів. "Ніколай Фільчєнков" може транспортувати десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент, його приблизна вартість ― понад 70 мільйонів доларів.

