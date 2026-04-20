Удар по заводу дронів у Таганрозі зруйнував 2 цехи: з’явилися фото наслідків

Завод обстріляли ракетами "Нептун".

В результаті українського удару на заводі з виробництва дронів "Атлант-Аеро" в Таганрозі пошкоджено щонайменше два цехи.

Про це пише "Радіо Свобода", публікуючи супутникові знімки наслідків від 19 квітня.

Видання нагадує, що до цього Україна атакувала це підприємство 13 січня. Тоді на території заводу було пошкоджено ще одну будівлю, яку з того часу просто знесли.

"Атлант-Аеро" розташований по сусідству з авіаремонтним заводом ім. Берієва, який також неодноразово зазнавав українських ударів.

Удар по заводу "Атлант-Аеро"

19 квітня ВМС ЗС України завдали точного удару ракетами "Нептун" по виробничому корпусу заводу "Атлант-Аеро" в Таганрозі. Завод здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробувань ударно-розвідувальних БПЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БПЛА "Оріон".

Інші удари по РФ

У ніч на 20 квітня дрони вкотре атакували порт і нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю РФ. У результаті атаки там спалахнула потужна пожежа.

Також у ніч з 18 на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" завдали ударів по двох великих десантних кораблях Росії у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про БДК проекту 775 "Ямал" і БДК проекту 1171 "Микола Фільченков". Загальна вартість двох кораблів перевищує 150 мільйонів доларів, обидва вони в результаті атаки виведені з ладу.

