У ЗСУ спростували інформацію про нібито загрозу напівоточення росіянами Сум

За словами Трегубова, наразі загарбникам лише вдалося зайняти два села у прикордонні.

Російським окупантам вдалося зайти у Сумську область від державного кордону на відстань до 4 км. До обласного центру, міста Суми, ще залишається близько 35 км. Про це у коментарі УНІАН повідомив речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Зокрема, він зазначив, що інформація, яка поширюється у соціальних мережах про нібито напівоточення міста Суми не відповідає дійсності.

"Не відповідає повністю", - наголосив Трегубов.

Відео дня

Він зазначив, що у зоні відповідальності Угрупування об'єднаних сил, на ділянці трохи далі на схід від Сум, російські загарбники кілька місяців намагалися зайти у Сумську область з території РФ.

"Фактично повністю їм вдалося зайняти два села у безпосередньому прикордонні. Глибина їхнього заглиблення за ці кілька місяців, що вони активно намагалися, становить десь 3-4 кілометри", - відзначив речник.

При цьому, він підкреслює, що до міста Суми залишається ще 35 км.

Як зазначив речник, навіть якщо подивитися на мапу DeepState щодо території на схід від державного кордону, яку зайняли росіяни, а це 4 км, - то до міста Сум ще залишається 35-36 км. Трегубов наголосив:

"У контексті цього, говорити про напівоточення, - мені здається, що деякі люди просто забули, наскільки важать слова під час війни".

Війна в Україні - просування росіян на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, з січня поширювалась інформація, що російські загарбники нарощують військову присутність у Сумській області. Загарбники щомісяця збільшують чисельність свого угруповання щонайменше з осені 2025-го року.

19 квітня моніторинговий проєкт DeepState повідомив, що окупанти просунулися біля населених пунктів Проходи і Таратутине Краснопільської селищної громади Сумського району.

До цього, 6 березня стало відомо, що російські окупанти викрали та вивезли до РФ 19 жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади на Сумщині.

Раніше, у грудні 2025 року, російські загарбники викрали 52 громадян України з села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській громаді Сумської області.

