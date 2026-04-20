Ціни на нафту та газ різко підскочили: ринки штормить після закриття Ормузької протоки

Акції енергокомпаній зростають, а європейські фондові ринки падають.

Ціни на нафту зранку 20 квітня зросли. Котирування відреагували на повторне закриття Іраном Ормузької протоки та захоплення США судна під іранським прапором, повідомляє The Guardian.

За даними порталу investing, станом на 11:53 за київським часом, вартість нафти марки Brent зросла на 5,24 долара – до 95,62 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 5,17 долара – до 87,76 долара за барель.

Старший аналітик фінансових ринків міжнародної фінтех-компанії capital.com Кайл Родда зазначає, що раніше панувала впевненість у тому, що мирна угода між Іраном і США буде укладена. Тепер же надії на деескалацію опинилися під загрозою.

Одночасно з цим пішов вгору і газ у Європі. Ф’ючерси на "блакитне паливо" з постачанням наступного місяця подорожчали на 5,7% - до близько 41 євро за мегават-годину (приблизно 432-443 євро за тисячу кубометрів).

Повторне закриття Ормузької протоки вдарило по європейських фондових ринках. У Лондоні індекс FTSE 100 впав на 0,4%, до 10 626 пунктів, відступивши від шеститижневого максимуму, досягнутого наприкінці минулого тижня. Німецький DAX впав на 1,3%, а італійський FTSE Mib – на 1,1%.

Крім того, подешевшали акції авіакомпаній. Цінні папери IAG, материнської компанії British Airways, на початку торгів подешевшали на 2,8%, акції Wizz Air втратили 4,2%, а ЕasyJet - 3,5%. Акції Lufthansa та Air France подешевшали на 3,5 та 3,6% відповідно.

Видання пояснює, що повторне закриття Ормузької протоки може посилити побоювання щодо дефіциту авіаційного палива в найближчі тижні. При цьому акції енергетичних компаній пішли вгору. Зокрема, цінні папери BP та Shell подорожчали на 2,7% та 2,4% відповідно.

"П’ятнична ейфорія поступилася місцем розгубленості щодо ситуації в Ормузі. Хоча Іран оголосив про її закриття, ринки, як і завжди під час цієї кризи, здається, дивляться на ситуацію з оптимізмом", - зазначає головний аналітик ринку на інвестиційно-торговій платформі IG Кріс Бошамп.

Блокування Ормузької протоки - останні новини

17 березня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки, що призвело до обвалу цін на нафту. Вартість нафти марки Brent впала на понад 11 доларів, до 88,27 долара за барель.

Однак вже 18 квітня Корпус вартових ісламської революції оголосив про повторне блокування протоки. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у порушенні перемир’я та пригрозив новими ударами.

Вас також можуть зацікавити новини: