Понад 100 підприємств: ГУР оприлюднив важливі дані щодо виробництва Су-57

Там зазначають, що це дозволяє росіянам зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази.

Третина із понад 100 підприємств кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57, досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому зазначає, що це дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації.

ГУР МО України у розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions оприлюднило інтерактивну 3D-модель та інформацію про 103 підприємства кооперації з виробництва багатоцільових винищувачів Су-57.

В повідомленні зазначається, що серед ідентифікованих підприємств:

Санкт-Петербурзький ВАТ "Красний октябрь" - виробник допоміжних силових установок - газотурбінних двигунів-енергоблоків для Су-57;

Національний інститут авіаційних технологій, який бере участь у розробці конструкції багатофункціонального силікатного скління кабіни літака;

Інститут теоретичної і прикладної електродинаміки російської академії наук, який здійснює розробку та виконує роботи із нанесення радіопоглинаючих покриттів на деталі літака;

ТОВ "Яшз авіа" - виробник авіаційних шин для винищувачів Су-57.

"Третина цих підприємств досі не підпадає під обмеження жодної з країн санкційної коаліції,що дозволяє їм зберігати доступ до іноземних технологій і компонентної бази, необхідних для розвитку російської бойової авіації", - наголошують в ГУР.

При цьому зазначають, що перекриття доступу військово-промислового комплексу РФ до новітніх технологій - це не лише посилення обороноздатності України, а й внесок у подальшу стабільність та безпеку світу через позбавлення агресора засобів у новій гонці технологічних озброєнь.

Російські Су-57

Як повідомляв УНІАН, в 2025 році було опубліковано нове зображення, яке вперше демонструє задній внутрішній відсік для озброєння російського багатоцільового винищувача Су-57.

Тоді Defence Blog зазначав, що це свідчило про прагнення Москви підсилити експортний імідж машини п'ятого покоління.

Аналітики зазначали, що на знімку, що не супроводжувався датою чи місцем зйомки, чітко видно конструкцію заднього відсіку - один із кількох внутрішніх відсіків літака, які, за задумом конструкторів, мають зберігати низьку радіолокаційну помітність платформи.

Су-57 оснащений кількома внутрішніми вузлами підвіски: центральним відсіком фюзеляжу для крилатих ракет великої дальності і бічними відсіками в кореневій частині крила для ракет "повітря-повітря". Конфігурація може змінюватися залежно від місії.

Тоді зазначалося, що програма Су-57 залишається незавершеною. За загальнодоступними оцінками, літаку досі бракує повністю готового двигуна наступного покоління, остаточно інтегрованої авіоніки та перевіреного пакета озброєння. Хоча Москва офіційно заявляє про серійне виробництво та прийняття на озброєння, критики вказують, що багато систем наразі проміжні або застарілі в порівнянні з проєктом кінцевої конфігурації.

Вас також можуть зацікавити новини: