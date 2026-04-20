Наближається пік сезону укусів від кліщів: в МОЗ пояснили, як врятуватись

Аби уникнути ризику "вчепити" кліща - не треба сидіти або лежати на траві, а в ліс треба одягати безпечний одяг.

У травні та червні очікується пік загрози укусів від кліщів. Треба дотримуватися визначених рекомендацій для зменшення загрози "вщеплення" кліща. Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров’я у соціальній мережі Facebook.

"Сезон активності кліщів - у розпалі: вони все частіше кусають людей. Такий період триватиме майже до кінця осені, та пік очікується у травні-червні, а також у вересні-жовтні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в МОЗ, "вчепити" кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї.

Відео дня

"Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею, проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме", - уточнили в МОЗ.

Водночас у міністерстві пояснили, як знизити ризик укусу кліща.

По-перше, утримайтеся від прогулянок лісом.

"Пам’ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку", - сказано у повідомленні.

По-друге, завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч.

По-третє, якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг, який щільно прилягає до тіла, світлий, із довгими рукавами та штанинами.

"Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки", - йдеться у повідомленні.

По-четверте, не сидіть та не лежіть на траві.

По-п’яте, оберіть і застосовуйте репеленти - засоби, що відлякують комах.

По-шосте, кожні дві години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких.

Загроза кліщів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, кліщі можуть передавати чимало хвороб, найпоширенішими з яких є енцефаліт та хвороба Лайма. Якщо людину вкусив кліщ, можна обережно видалити його, але головне - зробити це правильно, щоб не пошкодити його і не залишити частину комахи в шкірі. Варто йти в травмпункт - там із такими випадками стикаються щодня і мають досвід, як правильно це зробити.

Водночас є спосіб, щоб відлякати кліщів з власного саду. Зокрема є 5 видів квітів, які кліщі ненавидять. Щоб біля будинку не водилися небезпечні комахи, рекомендується посадити квіти з сильним і неприємним для них ароматом. Відчувши такий запах, вони захочуть покинути ділянку і перейти в інше місце.

Вас також можуть зацікавити новини: