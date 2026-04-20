Німеччина і Франція пропонують Україні 'тіньове членство' в ЄС, - FT

Київ розраховує на швидкий вступ, але ключові країни ЄС пропонують лише обмежену інтеграцію без доступу до бюджету і впливу на рішення.

Франція та Німеччина виступили за надання Україні проміжного статусу в Європейському Союзі, який передбачає часткову інтеграцію без ключових прав повноцінного членства.

Як пише Financial Times, йдеться про так звані "символічні" пільги на етапі перед вступом – без доступу до основних фінансових програм ЄС і без права голосу в ухваленні рішень.

Берлін пропонує модель "асоційованого членства", яка дозволить Україні брати участь у зустрічах лідерів ЄС, але без впливу на рішення та без автоматичного доступу до бюджету.

Париж, своєю чергою, говорить про "статус інтегрованої держави", який також відкладає доступ до ключових фондів, зокрема сільськогосподарських субсидій.

Розбіжності з очікуваннями Києва

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує стати членом ЄС уже до 2027 року та розглядає це як важливу частину майбутньої мирної угоди.

Однак найбільші країни ЄС виступають проти пришвидшеного вступу, побоюючись політичних та економічних наслідків для блоку.

Попри обмеження, пропозиції Франції та Німеччини передбачають поступове залучення України до програм ЄС, зокрема освітніх та інвестиційних ініціатив, таких як Erasmus+.

Також можливе часткове застосування положень про взаємну оборону, що розглядається як важливий фактор безпеки для Києва.

У неофіційних коментарях українські посадовці називають такий формат "тіньовим членством", визнаючи, що він може бути компромісом, але не замінює повноцінного вступу.

Вступ України в ЄС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у міру того, як руйнується післявоєнний порядок і політики ставлять під сумнів надійність США, більш благополучні країни, такі як Ісландія та Норвегія, які розглядали членство в ЄС і відмовилися від нього, все більше прагнуть до Європи.

Politico пише, що нові країни хочуть вступити до Європейського Союзу вже не тому, що це зробить їх багатшими, – тепер вони хочуть цього, тому що вступ зробить їх безпечнішими. Деякі з них можуть витіснити Україну в черзі на вступ.

Нагадаємо, що днями комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий. Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні каже, що Італія підтримує ідею вступу України до ЄС, але першими в черзі стоять балканські країни.

