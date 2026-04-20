Штучний інтелект оцінює рішення уряду, чи будуть вони корисні для громадян, - Мінцифри

Штучний інтелект робить табличку по кожному рішенню Кабінету міністрів, допомагаючи урядовцям прогнозувати, кому вигідні ті чи інші законопроєкти. Про це розповів т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю "Апострофу".

"Нам дуже цікаво протестувати концепт аналізу законодавства. Коли можна побачити аналітику, кому вигідний пропонований законопроєкт. Яка фінансова, промислова група, чи люди від цього виграють. Чи від цього виграє держава, чи виграє якийсь бізнес. Уже є працюючий концепт подібної штуки в уряді. Штучний інтелект дає мені звіт, кому який акт дасть який ефект", - заявив він.

"Він каже, хто з нього виграє. Вплив на громадян, бізнес. Нейтрально, позитивно, може бути негативно. Він аналізує акт, який уряд приймає, і каже: "Для громадян це буде негативно, але для бізнесу буде позитивно". Це проходить на автоматичній основі. Ми заганяємо туди всі рішення, і він видає результат", - пояснив урядовець.

Він додав, що не можна сказати, що це інформація, на яку можна покладатися.

"Але ми тестуємо. У нас рішення уряду вже штучний інтелект перевіряє", - заявив Борняков.

ШІ в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні запустили центр ШІ для військових технологій Defense AI Center "A1", який впроваджуватиме штучний інтелект у військову сферу.

Передбачається, що новий центр допоможе забезпечити технологічну перевагу України у трьох сферах: у повітрі, на землі та в економіці.

Пріоритетними напрямками Defense AI Center "A1" стануть: перетворення бойових даних на інсайти; розробка систем, які аналізують дані з поля бою, прогнозують дії ворога і допомагають формувати ефективні сценарії реагування; автономні системи.

Також Defense AI Center "A1" розвиватиме ШІ для дронів і роботизованих платформ, здатних працювати без GPS і в умовах радіоелектронної боротьби (РЕБ).

