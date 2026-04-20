'Не можна ігнорувати Росію': у Кремлі відреагували на рішення США щодо санкцій

В Москві заявили, що Росія залишається відповідальним і дуже важливим гравцем на світових енергетичних ринках.

Кремль вважає, що Росію не можна ігнорувати, оскільки вона є важливим гравцем на світових енергетичних ринках. Зокрема, через значний рівень експорту енергоносіїв. Таку заяву в Москві зробили на тлі того, що США продовжили послаблення санкцій щодо російської нафти, повідомляє Reuters.

"Росія залишається відповідальним і дуже важливим гравцем на світових енергетичних ринках. Ринки зараз переживають складні часи. І, звісно, дуже важко не враховувати російські обсяги або ігнорувати їх", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Санкції США щодо російської нафти

Як повідомляв УНІАН, США продовжили дозвіл на постачання і продаж російської нафти.

Відео дня

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B "Про дозвіл на поставку і продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

Ліцензія стосується російської нафти та нафтопродуктів, у тому числі вироблених компаніями, які перебувають під санкціями.

США скасували обмеження терміном на місяць. Це відбулося всупереч попереднім публічним запевненням американських чиновників не поновлювати таку ліцензію.

