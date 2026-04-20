Феєрія кольорів: популярну європейську столицю визнали найбільш яскравим містом світу

Португальську столицю Лісабон визнали найбарвистішим містом світу в 2026 році – поїздка туди однозначно радує око і гарантує безліч яскравих фото на згадку.
Як визначали переможця рейтингу
Рейтинг склала компанія з туристичного страхування JustCover. Для цього її експерти проаналізували сотні пейзажів майже у 80 найвідоміших і найбарвистіших місцях по всьому світу.
Зокрема, команда відібрала кілька репрезентативних фотографій кожного з них, включаючи аерофотознімки або краєвиди на горизонт, а також знімки вулиць, що демонструють впізнавані пам'ятки, архітектуру або райони.
Зазначається, що кожне зображення було обрано таким чином, щоб відображати типовий пейзаж місця, і зроблено при яскравому денному світлі без сильних фільтрів. Потім експерти використовували інструмент аналізу кольору для вимірювання кількості унікальних кольорів на кожному зображенні. Результати були об'єднані для розрахунку загального показника яскравості з використанням даних на рівні пікселів.
Як Лісабон очолив рейтинг
Столиця Португалії отримала оцінку яскравості 100 із 100 балів. Зазначається, що аналіз від JustCover виявив у місті понад 2,6 мільйона унікальних кольорів.
Лісабон відомий своїми будівлями пастельних тонів і візерунковою плиткою "азулежу", якою прикрашені історичні квартали міста. Однак одним із найзнаковіших видовищ є жовті трамваї, які гуркочуть вузькими вуличками португальської столиці.
"Щоб помилуватися вражаючим панорамним краєвидом на теракотові дахи міста, вирушайте на оглядовий майданчик Мірадоуро да Сеньора ду Монте", – підсумовують автори рейтингу.
10 найяскравіших міст світу 2026
Загалом до фінального рейтингу потрапили 30 міст по всьому світу, причому в першій трійці опинилися відразу два португальські.
Ось перша десятка:
- Лісабон, Португалія.
- Куала-Лумпур, Малайзія.
- Порту, Португалія.
- Картахена, Колумбія.
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
- Гуанахуато, Мексика.
- Гавана, Куба.
- Ханой, В'єтнам.
- Новий Орлеан, США.
- Медельїн, Колумбія.
Закрила рейтинг ірландська столиця Дублін.
Інші цікаві місця в Португалії
