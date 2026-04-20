Феєрія кольорів: популярну європейську столицю визнали найбільш яскравим містом світу

Одразу два місця у першій трійці дісталися містам у Португалії.

Португальську столицю Лісабон визнали найбарвистішим містом світу в 2026 році – поїздка туди однозначно радує око і гарантує безліч яскравих фото на згадку.

Як визначали переможця рейтингу

Рейтинг склала компанія з туристичного страхування JustCover. Для цього її експерти проаналізували сотні пейзажів майже у 80 найвідоміших і найбарвистіших місцях по всьому світу.

Зокрема, команда відібрала кілька репрезентативних фотографій кожного з них, включаючи аерофотознімки або краєвиди на горизонт, а також знімки вулиць, що демонструють впізнавані пам'ятки, архітектуру або райони.

Зазначається, що кожне зображення було обрано таким чином, щоб відображати типовий пейзаж місця, і зроблено при яскравому денному світлі без сильних фільтрів. Потім експерти використовували інструмент аналізу кольору для вимірювання кількості унікальних кольорів на кожному зображенні. Результати були об'єднані для розрахунку загального показника яскравості з використанням даних на рівні пікселів.

Як Лісабон очолив рейтинг

Столиця Португалії отримала оцінку яскравості 100 із 100 балів. Зазначається, що аналіз від JustCover виявив у місті понад 2,6 мільйона унікальних кольорів.

Лісабон відомий своїми будівлями пастельних тонів і візерунковою плиткою "азулежу", якою прикрашені історичні квартали міста. Однак одним із найзнаковіших видовищ є жовті трамваї, які гуркочуть вузькими вуличками португальської столиці.

"Щоб помилуватися вражаючим панорамним краєвидом на теракотові дахи міста, вирушайте на оглядовий майданчик Мірадоуро да Сеньора ду Монте", – підсумовують автори рейтингу.

10 найяскравіших міст світу 2026

Загалом до фінального рейтингу потрапили 30 міст по всьому світу, причому в першій трійці опинилися відразу два португальські.

Ось перша десятка:

Лісабон, Португалія. Куала-Лумпур, Малайзія. Порту, Португалія. Картахена, Колумбія. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Гуанахуато, Мексика. Гавана, Куба. Ханой, В'єтнам. Новий Орлеан, США. Медельїн, Колумбія.

Закрила рейтинг ірландська столиця Дублін.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.