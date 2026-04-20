В Україні суттєво змінилися ціни на деякі овочі та фрукти: що та скільки коштує зараз

Дорожчають морква та капуста, огірок стрімко дешевшає.

За минулий тиждень гуртові ціни на огірки в Україні змінилися найбільш радикально серед усіх овочевих позицій. Вартість овочу впала зі 130-205 до 80-130 грн/кг.

За даними проекту EastFruit, почали дешевшати і помідори, які зараз відпускають по 155-170 грн/кг – попередня ціна становила 180-190 грн/кг. Також дещо втратив в ціні солодкий перець – із 200-220 до 170-220 грн/кг.

Водночас скорочення запасів овочів борщового набору в фермерських сховищах веде до їхнього поступового здорожчання. Так, одразу на 2 гривні зросла вартість торішньої білокачанної капусти – з 2-8 до 4-10 грн/кг. Морква здорожчала з 10-13 до 12-14 грн/кг.

Ціни на картоплю в Україні лишилися незмінними – її продають по 6-11 грн/кг. Водночас з’явилася в продажу молода картопля, вартість якої значно вища – від 45 до 120 грн/кг.

За тиждень також здешевшали кабачки – зі 125-135 до 115-125 грн/кг. Сильно просіла нижня стеля цін на баклажани, які продавали по 190-210 грн/кг. Їхня нова ціна – 110-180 грн/кг.

У фруктовому сегменті здорожчали апельсини – тепер їх відпускають по 65-140 грн/кг замість 55-120 грн/кг. Ще істотніше зросли ціни на гранати – зі 140-180 до 190-210 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - прогнози експертів

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що помідори та огірки точно будуть дешевшати найближчим часом – можливо, навіть до рівня минулорічних цін. Разом з тим, він прогнозує здорожчання молочки в межах 10%, а м’ясна група може додати 5-7% до своєї вартості.

При цьому генеральний директор компанії-експортера меду Beehive Семен Гагарін заявив, що наразі в Україні фіксують дефіцит меду, що може спричинити скорочення його експорту за кордон на 10-20% і навіть часткову втрату ключових ринків.

