Рада ратифікувала угоди про міжнародну поліцейську місію на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат від “Суверенної європейської України” Сергій Лабазюк.

“Ухвалили. 321 голос проголосували”, - сказав депутат і уточнив, що ВР підтримала обидві ці ратифікації.

Він також додав, що інші питання поки що у ВР не розглядалися. Окрім питань щодо ратифікації було лише заслухано інформацію міністра оборони Валерія Гелетея.

Депутат уточнив, що перша ратифікація передбачає дозвіл на в'їзд 300 австралійських військових в зону АТО на місце падіння літака для проведення розслідування.

“Австралійські військові мають забезпечити охорону напевно цього об'єкту”, - сказав він.

Щодо другої угоди з Нідерландами, депутат сказав: “Аналогічно”.

Читайте такожМісію з розслідування причин падіння Boeing-777 озброятьНаразі, під час півгодинної перерви, відзначив Лабазюк, має відбутися коригування досі неузгоджених питань щодо змін до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від “Суверенної європейської України” Сергій Лабазюк повідомив, що У ВР оголошено перерву до 12.00 для узгодження питань щодо змін до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

“Є неузгоджені моменти, які потрібно узгодити. І голови фракцій зараз узгоджують ці моменти”, - сказав він.

Депутат зазначив, що стосовно подій на сході “ми отримали сьогодні нарешті звіт від міністра, куди були витрачені кошти”.

25 липня Верховна Рада провалила ряд урядових ініціатив направлених на віднайдення додаткового фінансування, в тому числі збройних сил України. Після цього прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку.

Сьогодні, на закритому засідання ВР депутати знову спробують проголосувати за проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень) (№4309а), проект закону про внесення змін до Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (щодо корегування показників) (№4308а), проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (друге читання).

Також передбачається розглянути повторно проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України (№4116а).