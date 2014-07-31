Фінансувати військо мають олігархи, а не прості українці, - Тягнибок

Відповідний проект «Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо справляння воєнного збору)» від «Свободи» вже зареєстрований в парламенті.

«Ми за те, щоби максимально фінансувати українське військо. Але філософія підходу «Свободи» до цього питання є дещо іншою ніж в уряду. Уряд пропонує збирати кошти на армію і відбудову інфраструктури Донбасу з усіх фізичних осіб. Ми ж наполягаємо на тому, що платити повинні олігархи. А особливо ті з них, які шантажували українську владу, вимагали почути голос Донбасу, і добились того, що Донецька і Луганська області перетворилися на випалену землю», - зазначив Тягнибок.

Як відомо, Кабінет міністрів направив до парламенту законопроект, який передбачає введення щомісячного збору в розмірі 1,5% з доходів усіх фізичних осіб на воєнні потреби.

В свою чергу, ініціатива передбачає введення диференційованої системи збору в залежності від обсягу доходів громадянина Так, ті українці, які минулого року задекларували дохід в обсязі між 500 тисячами гривень та 1 мільйоном, мають одноразово сплатити 10% воєнного збору, між 1 і 10 млн – 15%, між 10 та 100 млн – 20%, та більше 100 млн – 25%.

«Не прості українці мають платити цей збір. Бо українці і так забезпечують своїх дітей і друзів бронежилетами, шоломами і відповідним військовим спорядженням. В наказовому порядку збір мають сплатити олігархи, які до цієї ситуації привели», - зазначив лідер «Свободи».

При цьому автор законопроекту, нардеп від «Свободи» Олександр Мирний, який минулого року задекларував дохід у розмірі 17,5 мільйонів гривень, за власним проектом має сплатити 3,5 мільйони.