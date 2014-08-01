Вінницький губернатор придумав, як використати веб-камери, закуплені на вибори-2012

Керівництво Вінницької ОДА ухвалило рішення використати з максимальним ефектом технічний ресурс, який передає ЦВК на обласні та районні адміністрації. Йдеться про програмно-апаратні комплекси системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення з виборчих дільниць, на які було витрачено близько мільярда гривень бюджетних коштів.

Спочатку підлеглі запропонували рівномірно розподілити ноутбуки по райдержадміністраціях області, але проти цього виступив губернатор Анатолій Олійник.

“Це неприпустимий та «совковий» підхід, до державних ресурсів. Витрачені кошти на це обладнання – це кошти платників податків, практично кожного громадянина, і до них треба ставитись з особливою повагою”,- написав голова Вінницької ОДА Анатолій Олійник на офіційній сторінці ОДА в соціальній мережі.

Отже, за допомогою веб-камер та відповідного комп’ютерного обладнання очільник Вінницької ОДА запропонував вирішити декілька завдань.

- Розміщуємо камери в адміністративних будівлях, районних адміністраціях, чим посилюємо їх охорону та безпеку, це сьогодні питання номер один, в контексті антитерористичних заходів.

- Встановлюємо веб-камери у всіх приймальнях голів РДА, - будемо практично впроваджувати ініціативи Президента України про прозорість дій влади, та реальних кроків по протидії корупції. Вивчаємо технічну можливість виведення картинки з адміністрацій на мій комп’ютер в режимі реального часу та аналогічний доступ до відеоспостереження на відповідні структури в Київ. Тобто і я, і, наприклад, працівник Адміністрації Президента теоретично зможе в будь-який час увімкнути комп’ютер і подивитись що робиться в тій и іншій адміністрації Вінниччини.

- Якщо наша ініціатива знайде підтримку, цей досвід можна поширити на всю країну – забезпечимо додаткову безпеку, громадський порядок, будемо більш відкритими для людей та будемо всіляко заважати спритним ділкам ходити по кабінетам чиновників і прокручувати брудні оборудки. Зараз працюємо над технічною та фінансовою стороною ініціативи. За сприятливих умов, будемо пропонувати розглянути можливість надання доступу до зображення з веб-камер чиновників будь-якому українцю, наприклад на сайті ОДА тої чи іншої області. На жаль поки що не маємо фінансової можливості будувати надсучасні та прозорі адміністрації та будівлі міліції, як наприклад в Грузії, але будемо йти тим шляхом, який можливий та реальний.

Довідка. Всього передається на баланс райдержадміністраціям та структурним підрозділам облдержадміністрації 1420 програмно-апаратних комплексів системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення.