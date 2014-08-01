Про активізацію росіян у Криму було відомо ще в січні – екс-начальник Генштабу ЗСУ

Про це Замана розповів в інтерв'ю сайту «Гордон».

«Ще 20 січня 2014 року мені в Генштаб почали надходити відомості від розвідки, що в Криму проблеми, росіяни активізувалися. Я одержав інформацію від розвідників. Що робити? Лєбєдєву-Януковичу доповідати? Їм вже не до мене було. На початку лютого ми розробили план і під виглядом навчань відправили до Криму розвідувальну роту 25-ої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади і загони Кіровоградського і Очаківського полків спеціального призначення. Всього близько 300 осіб. Більше того, ми підготували план введення до Криму чотирьох батальйонів ПДВ, це ще 1200 осіб. 22 лютого стало відомо, що Янукович втік. Я думав, нове керівництво зверне увагу на ситуацію в Криму, тим більше що план Генштабу був готовий, наша розвідувальна рота вже була на півострові. В результаті, все знову пішло в бюрократію: нові керівники Генштабу і Міноборони (генерал-лейтенант Михайло Куцин з 28 лютого по 3 липня 2014 року очолював Генштаб. Адмірал Ігор Тенюх, член партії "Свобода", був міністром оборони України з 27 лютого по 25 березня 2014 року – ред.) з ранку до вечора заслуховували якісь звіти, а все тому, що років 10 як в армії не були, нічого як треба не знали. У мене з новим військовим керівництвом стосунки не склалися, я намагався через своїх колишніх замів донести до них, що в Криму ще з 20 січня щось дивне відбувається, але. (Знизує плечима)», - розповів колишній начальник Генштабу.

Замана розповів, що після того, як 22 лютого його призначили уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони, на початку березня він вирушив до Криму.

«Перекопський перешийок, який з‘єднує Крим з материковою Україною, вже був перекритий, на блокпостах стояли колишні бійці "Беркута" (відразу після Майдану голова МВС Арсен Аваков розпустив спецпідрозділ, частина беркутівців пішла до Криму – ред.). На початку березня на блокпостах перевіряли лише вантажні авто, так що мені без проблем вдалося проїхати. Я приїхав у штаб Військово-морських сил, зустрівся з командувачем Чорноморського флоту РФ адміралом Вітком. Ми були знайомі, зустрілися сам на сам. "Що відбувається?" – запитаю. "Нам поставили завдання, ми підемо до кінця", – відповідає Вітко, а в самого руки тремтять», - розповів Замана.

За його словами, «командувач флоту РФ не міг заперечувати Путіну, хоч розумів: українські й російські військові в Криму давно знайомі, сім'ями дружать, а тут такий наказ з Кремля...»

Читайте такожУ Конгрес США внесли законопроект про заборону визнання Криму частиною РФЗамана вважає, що захоплення Криму було спонтанною операцією Росії, він також назвав «нісенітницею» заяви, що Путін готував окупацію ще з 2004 року, відразу після "помаранчевої революції": «Нісенітниця, все було спонтанно. «Зелені чоловічки» постійно помилялися: замість блокування українських військових частин часто оточували приватні або державні підприємства. Плутанина була часто перші 10 днів кримських подій. Розмова з Вітком і свідчення наших кримських офіцерів це підтверджують. Якби Київ виявив ініціативу – наші військові відстояли б Крим».

Читайте такожУкраїна має шанс повернути Крим - колишній міністр туризму АРК За словами Замани, він «повернувся до Києва, зустрівся особисто з Турчиновим і Парубієм, все доповів, але. мені було заявлено: наші європейські партнери підказують не робити різких рухів. Ще до моєї поїздки до Криму було засідання РНБО, на якому глава Міноборони Тенюх доповів, що українська армія не готова воювати з Росією, а керівництво ухвалило рішення не починати у відповідь активних дій. На засіданні я ще раз нагадав, що в Генштабі вже є план введення чотирьох батальйонів ПДВ до Криму, але мої пропозиції не підтримали».

Читайте такожРосія агресивно нав'язує Україні переговори з терористами і відмовляється від переговорів щодо КримуЯк повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2014 р. російські озброєні військові без розпізнавальних знаків почали блокувати і захоплювати військові, прикордонні й державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% взяли в ньому участь і проголосували за приєднання Криму до РФ.

Після цього Росія заявила про приєднання Криму.