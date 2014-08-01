За підозрою у розкраданні 2 млрд гривень затримано заступника голови Нацбанку Приходька

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник гепрокурора Микола Герасимюк.

За його словами, Приходьку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Начальник ГУБОЗ МВС – начальник антикорупційного бюро Ігор Купранецьповідомив, що у ході досудового розслідування з’ясовано, що упродовж лютого поточного року чоловік, займаючи посаду першого заступника Голови Національного банку України, разом зі спільниками незаконно заволоділи коштами держави, виділеними на рефінансування збанкрутілого банку.

Наразі затриманому оголошено про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.Читайте такожУ Дніпропетровську затримано заступника мера за підозрою в розкраданні

Згідно з рішенням суду до внесення застави у розмірі 200 мільйонів гривень високопосадовець буде перебувати під вартою.

Вживаються заходи для встановлення інших учасників оборудки та притягнення їх до відповідальності.