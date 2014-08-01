Forbes: російські парламентарі заявляють, що США починають нову «холодну війну», Обама заперечує це

У статті Кеннета Рапози під назвою «Російські парламентарі заявляють, що США починають нову «холодну війну», Обама заперечує це», опублікованій на сайті Forbes, йдеться про те, що російський депутат нижньої палати парламенту заявив, що США розпалюють нову «холодну війну» своїм останнім раундом санкцій.

«Оголошена за великим рахунком холодна війна, яка сьогодні виражається у вигляді цього придумування санкцій», - заявив Сергій Неверов в ефірі телеканалу «Росія 24».

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки російських компаній, у тому числі великої групи «ВТБ», - гіганта у сфері фінансових послуг, який знаходиться на другому місці після «Сбербанку». Крім того, Вашингтон заборонив експорт технологій, що використовуються для гідророзриву пласта. Санкції, які продовжили серію заходів покарання, вперше введених у березні після анексії українського Криму, як і раніше становлять загрозу для російської економіки. Але, незважаючи на негативні наслідки, які відчули нещодавно російські фондові ринки - падіння на 8,9% протягом останніх чотирьох тижнів - політичне протистояння, найсильніше з часів Радянського Союзу, не згасає.

Крім цього, Сергій Неверов звинуватив Вашингтон в заохоченні недобросовісної конкуренції.

«Сьогодні Сполучені Штати і за великим рахунком Європа наплювали на рішення СОТ і взагалі на СОТ, вводячи подібні заходи і тим самим надаючи протекціонізм своїм певним секторам економіки», - заявив він, не згадуючи того, що США і ЄС ввели торговельні заборони на певні ніші енергетичних ринків.

«США наплювати на те, що від цього постраждає Європа, на те, що дуже багато підприємств і громадяни в Європі втратять не менше, а може навіть і більше ніж Росія», - додав парламентар.

Раніше на цьому тижні президент США Барак Обама сказав, що немає ніякої нової холодної війни з Москвою. За його словами, обидві країни продовжать обговорення політичної кризи в Україні, і будуть і далі працювати з Євросоюзом, щоб знайти дипломатичне вирішення кризи.

Політичні суперечки розгорілися в лютому, коли колишній президент Віктор Янукович був відсторонений від влади неюридичним способом. Його замінили прозахідні лідери на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком, який швидко підписав договір про фінансову допомогу з Міжнародним валютним фондом, а також отримав фінансову допомогу від Європи і США. Україна, яка перебувала у сфері впливу Росії майже 100 років, прийняла політичне рішення повернутися в бік Заходу, що спонукало проросійських сепаратистів влаштувати жорстокі антиурядові протести в прикордонних з Росією містах у східній Україні.

Американська влада заявила про те, що у неї є докази того, що деякі російські бізнесмени і навіть представники російської влади постачають зброю, фінансують і забезпечують матеріально-технічну підтримку сепаратистів в надії послабити українську владу ще більше.

Новий український президент Петро Порошенко натякнув, що сьогодні, що країна яка зараз переживає важку фінансову кризу, не може собі дозволити фінансування військової операції на сході. Він зазначив, що Україна витрачає приблизно $5,8 млн в день на проведення антитерористичної операції.