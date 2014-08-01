В РНБО кажуть, що не отримували від НАТО підтвердження застосування балістичних ракет
Влада України не отримувала матеріалів НАТО, що підтверджують застосування українськими силовиками балістичних ракет на сході країни.
Про це заявив спікер інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
"Ми не отримували матеріалів від НАТО про нібито застосування балістичних ракет, ми не можемо поки це коментувати, у нас немає цих матеріалів. У нас немає підтвердження документальних яких-небудь фактів того, що ми отримали від НАТО підтвердження", - заявив Лисенко.
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Він нагадав, що балістичні ракети в Україні були знищені ще в 1996 році, передає РИА Новости.
"Я повторю: балістичні ракети малої дальності, середньої дальності були в останній раз знищені 1 липня 1996 року. Вони були знищені за програмою, заснованою США... Тому цих ракет малої дальності з міжнародної кваліфікації у нас взагалі немає на території України", - сказав Лисенко.