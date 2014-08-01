В РНБО кажуть, що не отримували від НАТО підтвердження застосування балістичних ракет

Про це заявив спікер інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Ми не отримували матеріалів від НАТО про нібито застосування балістичних ракет, ми не можемо поки це коментувати, у нас немає цих матеріалів. У нас немає підтвердження документальних яких-небудь фактів того, що ми отримали від НАТО підтвердження", - заявив Лисенко.

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Він нагадав, що балістичні ракети в Україні були знищені ще в 1996 році, передає РИА Новости.

"Я повторю: балістичні ракети малої дальності, середньої дальності були в останній раз знищені 1 липня 1996 року. Вони були знищені за програмою, заснованою США... Тому цих ракет малої дальності з міжнародної кваліфікації у нас взагалі немає на території України", - сказав Лисенко.