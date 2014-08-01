Порошенко наголошує, що не можна допустити політичної кризи після виборів до ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Петро Порошенко висловив переконання, що під час виборів буде обрано "абсолютно нових лідерів".

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"Ми сьогодні не маємо допустити внаслідок парламентських виборів жорсткої внутрішньополітичної кризи. І я впевнений, що нам вдасться цього уникнути", - сказав він і додав, що він, як президент, робитиме усе, щоб це забезпечити.

Таким чином, від виборів він чекає "потужної, ефективної, прозорої, нової, з новими обличчями, проєвропейської, антикорупційної, проукраїнської більшості", яка буде відповідальною та зможе проводити реформи, які, зокрема, викладені в Угоді про асоціацію з ЄС.