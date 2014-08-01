У НАТО спростували інформацію про використання силами АТО балістичних ракет

Про це Долгов заявив в коментарі кореспонденту УНІАН.

«Сьогодні почали поширюватися повідомлення про нібито використання збройними силами України під час АТО „балістичних ракет». Деякі з тих джерел посилалися на НАТО. У зв’язку з цим місія України при НАТО перевірила ці повідомлення і отримала інформацію в альянсі, що а ні в штаб-квартирі, а ні в Монсі (SHAPE) офіційні представники таких повідомлень не розповсюджували. Їх не було», - заявив він.

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Відповідаючи на питання, з якою метою була поширена така інформація, глава місії звернув увагу на те, що найбільш зацікавилися цим повідомленням російські, або пов’язані з російськими джерела масової інформації. „Мета стає очевидною – коли кожного дня Україна наводить факти обстрілів нашої території з того боку і коли цьому немає що протиставити, то, очевидно, в хід йдуть всі можливі засоби, в тому числі, і поширення без жодних на те підстав такого роду псевдоповідомлень», - вважає Долгов.