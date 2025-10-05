Такі повідомлення супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст.

У соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, масово поширюється неправдива інформація про нібито запровадження екстрених відключень електроенергії по всій країні.

Як повідомило Міністерство енергетики, для надання правдоподібності, ці фейкові повідомлення часто супроводжуються сфабрикованими графіками відключень для різних міст та використанням логотипа міністерства.

"Якщо ви бачите повідомлення про відключення світла із закликом підписатися на невідомий Telegram-канал для отримання деталей - це ознака обману та, ймовірно, частина російської інформаційно-психологічної операції. Шахраї таким чином намагаються збільшити аудиторію своїх каналів, поширюючи неправдиву інформацію", - йдеться у повідомленні.

В міністерстві підкреслили, що актуальні та правдиві графіки обмежень електропостачання, у разі їх запровадження, публікуються виключно на офіційних ресурсах ваших місцевих обленерго.

Атака РФ по Україні 5 жовтня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 5 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Військові розповіли, скільки цілей вдалося збити.

Загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу. За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр".

Внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

