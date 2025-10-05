Kingsmakers мала вийти 8 жовтня, але тепер дата її релізу невідома.

Гру Kingmakers, що посідала 6 місце в списку найочікуваніших релізів Steam, несподівано відклали на невизначений термін всього за 4 дні до виходу.

Розробники з Redemption Road заявили, що рішення ухвалено після довгих роздумів. Проєкт виявився занадто амбітним, щоб випускати його сирим.

Автори підкреслюють, що не хочуть урізати контент заради дотримання термінів і мають намір довести всі елементи до потрібного рівня якості.

Відео дня

Раніше реліз Kingmakers був запланований на 8 жовтня, однак тепер у гри немає навіть орієнтовної дати виходу. Найближчим часом команда обіцяє показати півгодинне відео, де детально розповість про механіки і поточний стан проєкту.

Kingmakers - це незвичайний гібрид стратегії та шутера від третьої особи, у якому гравці можуть вирушити із сучасності в епоху Середньовіччя, щоб змінити хід історії. У грі поєднуються масштабні битви з тисячами юнітів і елементи симуляції, від управління арміями до участі в битвах особисто, з вогнепальною зброєю проти лицарів і катапульт.

Раніше ми розповідали, що стало відомо, яка гра стала найбажанішою в Steam після релізу Hollow Knight: Silksong.

Вас також можуть зацікавити новини: