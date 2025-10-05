Об'єкт, схожий на безпілотник, помітили місцеві жителі села Заремби-Верхоли Мазовецького воєводства.

У Польщі розкрили перші деталі про об'єкт, схожий на дрон, який виявили неподалік Варшави. Польські служби заявили, що він не пов'язаний із нещодавніми російськими атаками по Україні. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що ввечері 4 жовтня в селі Заремби-Верхоли Мазовецького воєводства місцеві жителі знайшли об'єкт, схожий на безпілотник. Невдовзі після цього польські служби почали перевірку, але попередньо виключили, що цей дрон міг упасти на території Польщі внаслідок останніх російських ударів по Україні.

У виданні додали, що знайдений об'єкт був розбитий на шматки. Його уламки лежали в полі на значній відстані один від одного, а біля місця знахідки розташований порожній будинок.

Відео дня

Місцеві слідчі продовжують встановлювати походження цього об'єкта і час, коли він міг упасти в селі Заремби-Верхоли. На місці виявлення проводяться слідчо-оперативні заходи за участю прокуратури та військової поліції.

Польща хоче збивати російські об'єкти над Україною без схвалення НАТО та ЄС

Раніше в Gazeta Wyborcza писали, що Польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військових сил за кордоном, щоб дозволити своїм військам збивати російські об'єкти над Україною без попереднього схвалення НАТО або Європейського Союзу. Зазначається, що проєкт було подано міністерством оборони Польщі в червні, і його мають розглянути в прискореному порядку.

Нинішня правляча коаліція Польщі планує скасувати ці обмеження, надавши військовим більше свободи в реагуванні на загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: