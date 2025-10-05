КНДР показала новий ракетний комплекс ППО, який нагадує російський 'Панцирь'

Північна Корея розробила новий тип озброєння, який експерти ідентифікували, як систему ППО ближнього радіусу дії.

На виставці озброєнь у Північній Кореї показали новий зенітний ракетний комплекс на гусеничному шасі. Як пише портал "Мілітарний", ЗРК схожий на російський "Панцирь".

Зразок техніки показали на виставці "Розвиток оборони 2025", де виступив лідер КНДР Кім Чен Ин. Судячи з фото, які опублікувало видання Defence Blog, новий зенітний комплекс побудований на восьмикотковому гусеничному шасі.

"Подібних платформ у Північній Кореї небагато, тому, ймовірно, використано шасі від уже наявних зразків — зокрема, пускової установки балістичного комплексу Pukguksong-2", - зазначили журналісти.

Також вони припустили, що за основу розробники взяли подовжене шасі самохідних артилерійських установок M-1989, Juche 107 або схожих систем.

Зазначається, що у передній частині бойової машини розташована кабіна екіпажу, де, ймовірно, перебувають механік-водій, командир, оператор і навідник. У центральній частині змонтовано зенітно-ракетний модуль із шістьма транспортно-пусковими контейнерами з кожного боку — загалом боєкомплект становить 12 ракет.

Передбачається, що кожен блок може рухатися по вертикалі за аналогією з російським "Панцирем-С1". Водночас система, принаймні візуально, не оснащена гарматним озброєнням, зазначили автори.

У задній частині модуля розміщена радіолокаційна станція виявлення та цілевказання невстановленого типу, яка має гідравлічний механізм для переведення у похідний стан. У передній частині, ймовірно, знаходиться РЛС супроводу цілей, хоча це не видно на оприлюднених зображеннях. Крім того, на даху модуля помітний елемент, схожий на електронно-оптичну станцію.

Біля установки, зазначили аналітики, можна помітити зенітну ракету, котра схожа на російську 9M335. Вони роблять висновок, що представлений зразок є комплексом армійської протиповітряної оборони ближньої дії.

Виставка військової техніки Defence Development-2025 – що відомо

Як писав УНІАН, на виставці КНДР показала зразки оборонної промисловості. Там виставили кілька павільонів з ракетним озброєнням, у тому числі протикорабельними та крилатими ракетами. Також на виставці показали нові зразки вогнепальної зброї та бронетехніку, а саме танк "Чхонма 2". Експертів також зацікавив бронетранспортер невідомого типу.

