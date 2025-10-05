Політична сила претендує на такі відомства, як МВС, Міноборони і Мінтранспорту.

Голова чеської ультраправої антиукраїнської партії SPD Томіо Окамура хоче, щоб його політична сила брала участь у новому уряді разом партією ANO, яка перемогла на парламентських виборах. Про це він заявив у випуску Partia на CNN Prima News, пишуть České noviny.

За словами Окамури, SPD зацікавлена, наприклад, у міністерствах внутрішніх справ, оборони чи транспорту в уряді.

"Ми завжди виокремлювали для себе тему безпеки, тому нас цікавить Міністерство внутрішніх справ. Ми, звичайно, стурбовані нестримним постачанням зброї за кордоном, яке демонструє уряд Фіали, тому ми хотіли б знати, що відбувається в оборонній сфері. Наші виборці дуже засмучені тим, що будується недостатньо автомагістралей і що поїзди переповнені, тому Міністерство транспорту, безумовно, є дуже практичним і важливим", - сказав він.

SPD матиме десять депутатів у новому парламенті замість нинішніх 20, ще п'ять місць отримають політики зі списку SPD, які не є її членами.

Голова ще однієї чеської проросійської партії "Автомобілісти за себе" Ото Клемпірж теж висловив бажання, аби його політична сила потрапила в уряд.

Вибори у Чехії

Як повідомляв раніше УНІАН, 4 жовтня на виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами - рух ANO , очолюваний Андрієм Бабішем. Ця політсила, набравши 34,66% голосів, значно випередила правлячу центристсько-праву коаліцію Spolu ("Разом") на чолі з прем'єр-міністром Петром Фіалою (23,27%). У парламент також проходять STAN (близько 11%), Піратська партія (8,7%) та ультраправа SPD Томіо Окамури (трохи менше як 8%).

Після перемоги на виборах Бабіш зробив першу заяву про Україну. Він, зокрема, сказав, що Україна не готова до вступу в Євросоюз, поки не закінчилася війна. Спілкуючись з журналістами, він також прокоментував чеську ініціативу щодо постачання Україні снарядів. Бабіш вважає, що "ніхто не має заробляти на війні", тому постачання боєприпасів має бути прозорим і ним має займатись НАТО.

