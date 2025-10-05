У квітні група шокувала ринок, оголосивши про прискорене повернення барелів на ринок.

Члени організації країн-експортерів нафти та її союзники погодили невелике збільшення видобутку нафти в листопаді. Країни додадуть лише 137 000 барелів на добу.

Видання Bloombeg пише, що Росія, яка раніше наполягала на стриманості у збільшенні постачань, підтримала коригування, щоб захистити ціни, тоді як Саудівська Аравія, яка піклується про збільшення частки на ринку, підтримала більш значне збільшення.

У квітні група шокувала ринок, оголосивши про прискорене повернення барелів на ринок. Спочатку країни групи збільшили видобуток на 2,2 млн барелів на день, а потім приблизно ще на 1,65 млн барелів на день.

Хоча ціни досі трималися на одному рівні, зараз з'являються ознаки того, що ринок починає змінюватися. Непродані вантажі з Близького Сходу накопичуються, а динаміка ф'ючерсних контрактів демонструє ознаки короткострокового ослаблення. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що цього кварталу запаси швидко зростатимуть, а 2026 року виникне рекордний профіцит у зв'язку з охолодженням попиту і бурхливим зростанням пропозиції в Північній і Південній Америці.

Недостатнє збільшення обсягів видобутку продемонструвало обмеженість доступних потужностей у рамках ОПЕК+. Вісім ключових членів групи відновили лише близько 60% з 2,2 млн барелів на день, запланованих до постачання в період з травня по вересень, частково тому, що деякі країни компенсують попереднє надвиробництво, але також і тому, що деякі члени, можливо, вже видобувають майже все, що можуть.

Видобуток нафти у світі - останні новини

30 вересня видання Bloomberg писало, що ОПЕК+ планує обговорити прискорення збільшення видобутку нафти і протягом трьох місяців може додати до ринку 1,66 мільйона барелів "чорного золота" на добу.

4 жовтня стало відомо, що обсяг нафти на танкерах у Світовому океані досяг максимуму за останні два роки. Так, наразі в морі перебуває близько 1,25 мільярда барелів нафти, що є найвищим показником з квітня 2023 року.

