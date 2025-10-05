Із сотні окупантів, яких відправляють штурмувати позиції ЗСУ, можливо десь 5-10 доходять до тієї точки, де вони просочуються крізь лінію бойового зіткнення.

Щоденні втрати російських окупантів лишаються вкрай високими, але, незважаючи на це, тенденцій до зменшення ворожої активності досі немає.

Про це повідомив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади Нацгвардії "Рубіж" Данило Борисенко в етері телемарафону.

"Вони продовжують рухатися, атакувати. Що їх в найближчий час може зупинити - скоріше за все, це погіршення погодних умов... Але станом на зараз, поки що погода хороша, тому вони будуть продовжувати намагатися закріплювати свої локальні успіхи, не дивлячись на втрати. Вони насправді величезні... якщо дивитися, то із сотні окупантів, яких вони відправляють кожного дня на наші позиції, можливо десь 5-10 доходять до тої точки, де вони просочуються крізь лінію бойового зіткнення і ховаються далі в посадках, але їх це не зупиняє", - зазначив Борисенко.

ЗСУ проводять контрзаходи в Дніпропетровській області, завдяки чому минулої доби окупантам не вдалося просунутися на цьому напрямку, повідомив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал. Він додав, що росіяни завдали два удари фугасними авіабомбами в районі Синельникового.

