Компанія не вироблятиме цю клавіатуру, але залишить її креслення на GitHub.

Команда Gboard з Google Japan представила нову експериментальну клавіатуру, яка взагалі не має звичних клавіш. Замість них набір обертових дисків, як у старому дисковому телефоні.

Головна ідея моделі - керувати введенням тексту за допомогою концентричних дисків, які дають змогу прискорити набір за рахунок паралельного обертання. Google стверджує, що такий спосіб знижує навантаження на руки, зменшує кількість помилок і видає "заспокійливий вінтажний шум, що заспокоює" під час кожного обертання.

Дизайн можна кастомізувати, щоб клавіатура гармоніювала з інтер'єром. Крім цього, команда показала кумедний аксесуар: підставку для миші в стилі дискового телефону, яку можна використовувати для управління відеодзвінками.

Відео дня

Усі креслення та інструкції Gboard Dial Edition викладені на GitHub. У комплект входять 3D-моделі для друку, схеми плат, список деталей і посібник зі складання.

Це вже традиція для японського підрозділу Google - кожного жовтня вони демонструють незвичайні клавіатури. Усі проєкти вони викладають у відкритий доступ, щоб ентузіасти могли зібрати пристрій своїми руками.

Раніше команда вже створювала клавіатуру на основі стрічки Мебіуса, ложку, що гнеться, з аналоговим управлінням, варіант з азбукою Морзе і навіть клавіатурну лінійку для любителів точності.

Раніше ми розповідали про низькополігональну клавіатуру, яку ніби витягли з гри 1998 року. Пристрій натхненний ранніми 3D-текстурами в іграх.

Вас також можуть зацікавити новини: