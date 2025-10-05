Росія нарощує удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України перед зимою, але міжнародна реакція залишається слабкою.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. "Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади із цивільними товарами, також це наша логістика – логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків", - заявив він.
На жаль, за словами президента, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабу й нахабності ударів.
"Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", - наголосив Зеленський.
Він також підкреслив, що кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із РФ.
"Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тис. компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі США, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", - зауважив глава держави.
Масований удар по Україні
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу: 496 дронів та 53 ракети.
За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: - 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр".