За словами президента, немає сильної реакції світу на постійне збільшення масштабу ударів.

Росія нарощує удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України перед зимою, але міжнародна реакція залишається слабкою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні. "Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні – це масований удар, і росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней – цивільні обʼєкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади із цивільними товарами, також це наша логістика – логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків", - заявив він.

На жаль, за словами президента, немає достойної, сильної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабу й нахабності ударів.

"Саме тому Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", - наголосив Зеленський.

Він також підкреслив, що кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із РФ.

"Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 тис. компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі США, Китаю, з Тайваню, ще – Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", - зауважив глава держави.

Масований удар по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 жовтня противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу: 496 дронів та 53 ракети.

За попередніми даними, станом на 14.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей: - 439 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів); 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал"; 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К; 6 крилатих ракет "Калібр".

