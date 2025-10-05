Майже половина російських нафтопереробних заводів постраждала від ударів безпілотників і ракет.

Україна продовжує завдавати непоправної шкоди енергетичній інфраструктурі Російської Федерації, і темпи прискорюються. Росіяни вже зіткнулися з дефіцитом бензину на заправках і скороченням експорту окремих видів палива, пише видання The Economist.

Керівник відділу ціноутворення на європейські нафтопродукти в Argus Media Бенедикт Джордж вказав, що експорт дизельного пального скоротився на 30% порівняно з минулим роком і перебуває на найнижчому рівні з 2020 року. У підсумку це призвело до різкого зростання оптових цін, оскільки РФ - другий за величиною експортер дизпалива у світі.

Згідно з аналізом відкритих джерел, у 2023 році експорт нафтопродуктів з Росії склав 52,1 млрд доларів.

Відео дня

Нафтоперекачувальні станції та сховища серйозно постраждали від українських ударів, зокрема від масованої атаки в середині вересня на Приморськ - найбільший нафтоперевалочний порт Росії на Балтійському морі. Однак, за словами Сергія Вакуленка з Євразійського центру Карнегі, такі об'єкти складно пошкодити назавжди, і поки що немає жодних ознак скорочення експорту російської нафти.

"Українці на підйомі. У росіян є проблема. Вони не можуть це зупинити, а в українців немає причин зменшувати оберти", - каже британський стратег сер Лоуренс Фрідман.

Чим Україна б'є по Росії

Частина проблеми, з якою стикаються росіяни, полягає у величезній кількості цілей, розмірі території та ослабленні російських засобів ППО після більш ніж трьох років війни. Одноразові ударні дрони, які використовують українці, літають відносно повільно і несуть бойові частини вагою всього 60-120 кг, але вони можуть пролітати великі відстані і досить-таки точні, щоб завдати серйозної шкоди.

Близько 60% глибоких ударів по російській території наносяться українськими безпілотниками Fire Point FP-1, які з меншим корисним навантаженням можуть досягати цілей на відстані 1500 км у межах Росії та оснащені складним програмним забезпеченням, яке стійке до засобів радіоелектронної боротьби. За словами експерта з українських систем озброєння Олени Крижанівської, FP-1 коштують всього близько 55 000 доларів і виробляються зі швидкістю понад 100 штук на день. Україна також використовує більш важкі і дорогі безпілотники "Лютий", які мають дальність польоту 2000 км і систему машинного зору для наведення.

Є також повідомлення про те, що почали використовуватися крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Вони набагато швидші за дрони, літають лише за 50 м над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і володіють величезною ударною силою завдяки бойовій частині вагою 1150 кг. Для виробництва FP-5 Fire Point використовує перероблені турбовентиляторні двигуни радянської епохи, а його фюзеляж із вуглецевого волокна виготовляють усього за шість годин. Наразі Fire Point виробляє два-три FP-5 на день, але очікується, що наприкінці цього місяця їхня кількість збільшиться до семи. Кожна крилата ракета коштує близько 500 000 доларів.

Удари України по НПЗ Росії - головні новини

Узгоджені атаки українських дронів на нафтопереробні заводи та інші частини системи розподілу палива в Росії почалися в серпні, і кількість ударів збільшується з двох-трьох на тиждень до чотирьох-п'яти.

За останній тиждень Україна завдала серйозної шкоди великому нафтовому експортному терміналу в Новоросійську на Чорному морі, нафтопереробному комплексу в Башкортостані (понад 1300 км від України) і насосній станції в Чувашії, розташованій за 1000 км від України. Крім того, 1 жовтня було уражено великий НПЗ у Ярославлі, але росіяни стверджують, що це була "технічна" подія, а не результат атаки дронів.

У ніч на 5 жовтня дрони атакували Нижегородський НПЗ "Лукойл" у місті Кстово - четвертий за величиною завод у Росії.

Удари українських дронів призвели до дефіциту бензину в регіонах. У відповідь на кризу, що поглиблюється, 25 вересня віце-прем'єр Росії Олександр Новак оголосив про часткову заборону на експорт дизельного пального і продовження раніше введеної заборони на експорт бензину до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: