Новий палубний стелс-винищувач уже проходить випробування з палуби авіаносця Fujian і офіційно прийнятий на озброєння у 2025 році.

Китай показав кадри виробництва свого нового палубного стелс-винищувача J-35, який позиціонується як відповідь Пекіна на західні літаки п’ятого покоління, зокрема F-35. Відео оприлюднило державне CCTV: на ньому видно одну з машин із грунтовим покриттям, ще без радіопоглинального шару, а також виробничі лінії на підприємстві Shenyang Aircraft Corporation (SAC).

За офіційними повідомленнями, прийняття J-35 на озброєння відбулося у 2025 році. Деякі екземпляри вже виконують льотні випробування з палуби нового китайського авіаносця Fujian; одночасно на різних стадіях виготовлення перебуває невідома кількість машин. Літаки, що випробовувалися з палуби, мають стандартну для китайської палубної авіації символіку — зображення акули на кілях. Відомі чотири бортові номера: 61820–61823.

J-35 розвинувся з проєкту FC-31 (Проєкт 310) — експортного стелс-винищувача з двома двигунами та двома нахиленими хвостовими стабілізаторами, візуально близькими до рішення, застосованого в F-35. Перший льотний прототип (350001/3501) піднявся в повітря 29 жовтня 2021 року, оснащений китайськими двигунами WS-21(H). Хоча спочатку повідомлялося, що J-35 готують для авіаносця проєкту Type-003, супутникові знімки 2021–2024 років показували підготовку літаків також для авіаносців Fujian і Liaoning.

Що відомо про J-35

Китай позиціонує J-35 як сучасний боєвий літак із:

бортовою РЛС на активній фазованій антенній решітці (АФАР);

оптико-електронною системою цілевказання в районі носової стійки шасі (аналогічною підходам F-35);

внутрішніми відсіками для озброєння, що знижують ефективну площу відбиття радіохвиль, але одночасно обмежують кількість внутрішніх ракет.

Таке компонування зі стелс-фокусом є компромісом між малопомітністю та боєздатністю в плані кількості внутрішньо перенесеного озброєння.

J-35 наразі вважають другим у світі спеціалізованим палубним винищувачем нового покоління після американського F-35. Це демонструє прискорений розвиток китайської авіаційної промисловості й прагнення Пекіна мати власні сучасні літаки для морської авіації.

Офіційно не оголошено планованих обсягів виробництва. Однак з огляду на плани оснастити авіакрила кількох авіаносців (Fujian та анонсованого нового корабля), а також потенційний інтерес експортних клієнтів, загальна кількість J-35 може сягнути близько 100 одиниць або більше у перспективі.

