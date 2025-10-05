Це зроблено завдяки контрзаходам ЗСУ.

Українські захисники проводять контрзаходи в Дніпропетровській області, завдяки чому минулої доби окупантам не вдалося просунутися на цьому напрямку.

Про це повідомив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в етері телемарафону.

Водночас Шаповал повідомив, що росіяни завдали два удари фугасними авіабомбами в районі Синельникового.

Ситуація на Дніпропетровщині

3 жовтня проєкт DeepState повідомляв, що Сили Оборони України зачистили від окупантів Соснівку, Хороше, Новоселівку та Січневе на Дніпропетровщині.

Зокрема повідомлялося, що у вересні бійці 3 штурмового батальйону 225-ого окремого штурмового полку зачистили відразу 3 села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141-ша окрема механізована бригада. Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам.

Українські військові спростували заяви росіяни про захоплення населеного пункту Вербове на Дніпропетровщині. Як повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, Вербове перебуває під контролем бійців бригади.

