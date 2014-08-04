До реформування української медицини залучать екс-голову МОЗ Грузії та старшого економіста ВООЗ

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список експертів стратегічної дорадчої групи з питань реформування охорони здоров’я, покликаної допомогти МОЗ розробити бачення медичної реформи в Україні на довгострокову перспективу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за підсумками відкритого конкурсу до групи увійшло 12 фахівців, серед яких 7 українців та 5 експертів з інших країн. Серед них – колишній Міністр охорони здоров’я Грузії Олександр Квіташвілі, колишній заступник Міністра охорони здоров’я України Ігор Яковенко, міжнародний експерт реформування систем охорони здоров’я Антоніо Дюран та інші спеціалісти.

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Головним критерієм відбору учасників стали їхні професійні напрацювання та досвід у галузі охорони здоров’я. Загалом до міністерства надійшло 102 заявки на участь у стратегічній дорадчій групі, зазначили в прес-службі.

Згідно з регламентом, група повинна збиратися щонайменше раз на три тижні для спільної роботи та обговорень. Перше засідання групи має відбутися вже найближчим часом.

Визначати технічні завдання для роботи експертів буде Координаційна рада у складі заступника голови представництва Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ігоря Перегінця, лідера сектору людського розвитку представництва Світового банку в Україні, Молдові та Білорусі Паоло Беллі, в.о. директора програмної ініціативи “Громадське здоров’я” МФ “Відродження” Олени Кучерук та радника міністра охорони здоров’я Ігоря Найди. Також у координаційній раді представлена громадськість в особі голови БФ «Пацієнти України» Дмитра Шерембея. Очолює Координаційну раду міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

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До Секретаріату групи, який здійснюватиме її організаційну підтримку, було вирішено включити представників пацієнтських та громадських організацій, які активно працюють у сфері реформування системи охорони здоров’я, зокрема реанімаційного пакету реформ.

Першим завданням стратегічної дорадчої групи є підготовка Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на 2015-2025 роки – програмного документу, який повинен визначити напрямок медичної реформи в Україні.

«Я впевнений, що чесний та відкритий конкурс, який провело Міністерство охорони здоров’я вперше за історію своєї роботи, стане запорукою розробки зваженої та успішної реформи. Ми врахуємо найкращий міжнародний досвід», – зазначив Мусій.